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الأمن: إنشاء محطة تعبئة وتخزين أوكسجين طبي في الشمال

منذ 5 ثواني
الأمن: إنشاء محطة تعبئة وتخزين أوكسجين طبي في الشمال

وطنا اليوم:قال مدير إدارة المواد الخطرة والفحص المخبري في مديرية الدفاع المدني المقدم سالم بني بكر، إن فكرة إنشاء محطة تعبئة وتخزين الأوكسجين الطبي في إقليم الشمال جاءت استجابة لحاجة الإقليم البعيد جغرافيا عن العاصمة عمان من هذه المادة الأساسية والمهمة.
وأضاف بني بكر في حديثه لإذاعة الأمن العام الخميس، أن المحطة باشرت أعمالها بطاقة تخزينية تصل إلى 8600 متر مكعب من الأوكسجين الطبي النقي لسد حاجات تشكيلات مديرية الأمن العام ووزارة الصحة عند الحاجة، مشيراً إلى ان المحطة تم إنشاؤها وتنفيذها بأعلى معايير السلامة العامة بإشراف من مهندسي السلامة العامة في إدارة المواد الخطرة بالتعاون مع إدارة الأبنية في مديرية الأمن العام.
وبين أن المحطة تحتوي على خزان سعة 10 متر مكعب لتخزين الأوكسجين السائل الذي يتم تحويله إلى غاز ونقله إلى خطوط تعبئة عدد 20 خط يستطيع العاملين فيها تعبئة 20 أسطوانة أوكسجين بنفس اللحظة.
وتابع بأن المحطة ستلبي احتياجات سيارات الإسعاف في إقليمي الشمال والوسط من مادة الأوكسجين الطبي وبنقاوة عالية جدا مع وجود حوالي 200 أسطوانة أوكسجين معبأة وجاهزة لحالات الطوارئ.
وأوضح بني بكر بأنه قبل أن يتم افتتاح محطة الأوكسجين كان يتم تجميع أسطوانات الأوكسجين من كافة المديريات ونقلها إلى عمان لتعبئتها، بينما أسهمت المحطة بتوفير وقت وجهد كبير، لافتاً إلى أن العامل جار لتجهيز مركبات خاصة لتوزيع أسطوانات الأوكسجين على المواقع وتوزيعها على كافة المديريات وقادرة على الاستجابة لكافة أنواع الحوادث لا قدر الله


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