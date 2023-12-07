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شكاوى من ارتفاع أسعار الخيار في الأردن

منذ 5 ثواني
شكاوى من ارتفاع أسعار الخيار في الأردن

وطنا اليوم:شكا أردنيون من ارتفاع في أسعار أصناف عدة من الخضروات خصوصا الخيار في الأسواق المحلية.
وقال مواطنون إن هناك ارتفاعا في سعر الخيار، مشيرين إلى أن سعر الكيلو الواحد وصل إلى أكثر من دينار، إضافة إلى أصناف أخرى كذلك.
من جهته، أكد الناطق باسم وزارة الزراعة، أن الوزارة تراقب الارتفاع غير المبرر في بعض أصناف الخضروات، لافتا إلى أن التغيرات في حالة الطقس تؤثر عادة على الكميات الواردة للأسواق وبالتالي الأسعار لكن ضمن الحدود المعقولة.
وبحسب نشرة حركة المنتجات المحلية للخضار والفواكه، فقد دخل الخميس إلى السوق المركزي 183.7 طن من الخيار، حيث تراوح سعر الكيلو الواحد -جملة- بين 40 و70 قرشا


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