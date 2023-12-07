جامعة الدول العربية تؤيد مبادرة غوتيريش بشأن غزة

وطنا اليوم:أيد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وبقوة مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعوته لمجلس الأمن بضرورة وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضح أبو الغيط على منصة “إكس”، ان لجوء الامين العام لمجلس الأمن وفق المادة 99 من الميثاق لأول مرة منذ توليه منصبه يعتبر شاهد على فداحة الموقف”، مشددا على ضرورة تحمل المجلس مسؤوليته بعد هذا الإفشال المتكرر.

وأرسل غوتيريش للمرة الأولى منذ توليه الأمانة العامة، في عام 2017، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بموجب المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية التي تتيح له “لفت انتباه” المجلس إلى ملف يمكن أن يعرض السلام والأمن الدوليين للخطر.

واعتمد الأمين العام على المادة 99 من الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة التي نادرا ما تستخدم والتي تخوله لفت انتباه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حماية السلم والأمن الدوليين.

من جانبه، أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، أن الوقف الكامل لإطلاق النار في غزة وحده الذي يجعل للجهود الإنسانية أثرا ملموسا ويغير الوضع الإنساني للمدنيين في القطاع