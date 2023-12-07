مقتل ثلاثة أشخاص برصاص مسلح في لاس فيغاس

وطنا اليوم:أعلنت شرطة مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأميركية، عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقلّ وإصابة رابع حالته حرجة برصاص مسلّح أطلق النار داخل حرم جامعة نيفادا بمدينة لاس فيغاس مساء أمس الأربعاء قبل أن يلقى مصرعه.

وبحسب لاس فيجاس بوست، قالت شرطة لاس فيغاس في منشور على منصّة إكس إنّه “وفقاً للمحقّقين في الموقع فإنّ ثلاثة ضحايا قضوا، وهناك رابع في حالة حرجة”، مشيرة إلى أنّ مطلق النار قضى أيضاً