مندوباً عن جلالة الملك وسمو ولي العهد العيسوي يعزي عشيرة الفايز بالمرحومة صيته زعل نمر الفايز “ام مشعل”

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم قدم معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي السيد يوسف حسن العيسوي اليوم الأربعاء بمنطقة منجا بلواء الجيزه واجب العزاء بالمرحومة صيته زعل نمر الفايز “أم مشعل” شقيقة معالي عيد الفايز. ونقل العيسوي خلال زيارته لذوي الفقيدة تعازي ومواساة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جنانه.