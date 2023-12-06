بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

مندوباً عن جلالة الملك وسمو ولي العهد العيسوي يعزي عشيرة الفايز بالمرحومة صيته زعل نمر الفايز “ام مشعل”

منذ ساعة واحدة
مندوباً عن جلالة الملك وسمو ولي العهد العيسوي يعزي عشيرة الفايز بالمرحومة صيته زعل نمر الفايز “ام مشعل”

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم قدم معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي السيد يوسف حسن العيسوي اليوم الأربعاء بمنطقة منجا بلواء الجيزه واجب العزاء بالمرحومة صيته زعل نمر الفايز “أم مشعل” شقيقة معالي عيد الفايز. ونقل العيسوي خلال زيارته لذوي الفقيدة تعازي ومواساة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جنانه.

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:23

“المهندسين” تقيم ندوة حوارية بعنوان “تداعيات العدوان الصهيوني على قطاع غزة”

20:49

الخدعة لا تدوم .. الاردن يحاكم 20 شخصا بتهمة بيع طائرة بوينغ

20:25

نتنياهو: نحاصر منزل يحيى السنوار والوصول إليه مسألة وقت

20:17

هجرة عكسية في اسرائيل ومئات الآلاف يغادرون الى موطنهم الأصلي

19:57

الملك لرئيس وزراء كندا: ضرورة الضغط لوقف إطلاق النار في غزة

19:51

غالانت: سنبعد حزب الله عن الحدود سياسيا أو عسكريا

19:38

شاهد : تفحم دبابات إسرائيلية بقذائف القسام في شوارع الشجاعية

19:24

المقاطعة تؤتي أكلها .. 11 مليار دولار خسائر ستاربكس

19:14

فيسبوك يغلق حسابات شهيرة تدعم المحتوى الفلسطيني

19:05

الأردن يدين سماح شرطة الاحتلال بتنفيذ مسيرة للمستوطنين في القدس

19:01

النزاهة : إحالة 170 ملفًا تحقيقيًا إلى النيابة العامة العام الحالي

18:52

الصفدي: نتصدى لأي محاولة إسرائيلية تكرس فصل غزة عن الضفة الغربية

وفيات
اخت الزميل رمضان الرواشدة في ذمة اللهوفيات الأربعاء 6-12-2023وفيات الثلاثاء 5-12-2023وفيات الإثنين 4-12-2023وفيات الأحد 3-12-2023