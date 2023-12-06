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الملك لرئيس وزراء كندا: ضرورة الضغط لوقف إطلاق النار في غزة

منذ دقيقتين
الملك لرئيس وزراء كندا: ضرورة الضغط لوقف إطلاق النار في غزة

وطنا اليوم:أكد جلالة الملك عبدالله الثاني في اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الأربعاء، ضرورة الضغط للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين.
وشدد جلالة الملك على ضرورة العمل على مضاعفة المساعدات الإغاثية والطبية وإيصالها إلى قطاع غزة دون انقطاع، محذرا من الوضع الإنساني المأساوي هناك.
وجدّد جلالته التأكيد على أنه لا سلام ولا استقرار بالمنطقة دون التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.


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