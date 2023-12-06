الصفدي: نتصدى لأي محاولة إسرائيلية تكرس فصل غزة عن الضفة الغربية

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، إن ما تقوم به إسرائيل إبادة جماعية بحق شعب كامل في قطاع غزة.

وأكد خلال مقابلة مع قناة الجزيرة، اليوم الأربعاء، أنه لا يمكن القبول بالصمت الدولي الذي يغطي الهمجية الإسرائيلية.

وأضاف أن “هناك تغير غير كاف في مواقف المجتمع الدولي من حيث قبول دعوتنا لوقف إطلاق النار”.

وشدد بأنه على المجتمع الدولي أن يتحرك حماية لمصالحه على الأقل في المنطقة.

وتحدث عن “تصعيد عربي في المواقف، ونحن نركز على وقف الحرب والجرائم في غزة والضفة الغربية”.

وتابع: “نتصدى لأي محاولة إسرائيلية تكرس فصل غزة عن الضفة الغربية. ولن نقبل بتنفيذ الأجندة الإسرائيلية في المنطقة”.

وقال: إذا أرادت الولايات المتحدة استقرارا في المنطقة عليها مواجهة إسرائيل