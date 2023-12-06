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أسرة جامعة فيلادلفيا تنعى شقيق الزميل محمد المهر‎

منذ ساعة واحدة
أسرة جامعة فيلادلفيا تنعى شقيق الزميل محمد المهر‎

وطنا اليوم:بمزيد من الحزن والأسى تنعى أسرة جامعة فيلادلفيا ممثلة بالأستاذ الدكتور رئيس الجامعة وأعضاء الهيئتين الاكاديمية والادارية هاني خالد حسن المهر شقيق الزميل محمد المهر فني الصوتيات والإضاءة الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم ، ويتقدمون من أسرة الفقيد بأصدق مشاعر العزاء والمواساة سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون


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