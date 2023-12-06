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الشيخ أيمن النعيمي يستقيل من حزب الائتلاف الوطني

منذ ساعتين
الشيخ أيمن النعيمي يستقيل من حزب الائتلاف الوطني

وطنا اليوم:أعلن الشيخ أيمن موفق النعيمي الأربعاء عن استقالته من حزب الائتلاف الوطني دون ذكر الأسباب. وقال النعيمي في خطاب رسمي أرسله إلى الأمانة العامة للحزب، أقدم استقالتي من حزب الائتلاف الوطني اعتبارا من تاريخ متمنياً لكم التوفيق والسداد. ويعتبر الشيخ أيمن موفق النعيمي من الشخصيات الشبابية السياسية في محافظة المفرق ورمز عشائري من رموز قبيلة النعيم في الشمال، حيث يحظى بشعبية واسعة على الصعيدين. يذكر أن الشيخ أيمن نجل الشيخ المعروف والقائد العشائري موفق عبد الحميد النعيمي حيث تولى القيادة العشائرية خلفا له و رئيساً لملتقى ديوان عشائر النعيم في الشمال والبادية الشمالية


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