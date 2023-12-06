مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للإبداع والجامعة الألمانية الأردنية

وطنا اليوم – وقّع الأمين العام للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، القائم بأعمال مدير المركز الوطني للإبداع، الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي ورئيس الجامعة الألمانية الأردنية الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي مذكرة تفاهم لإعتماد منصة الأردن المفتوحة للإبداع “JOIP” منصة رسمية لنشاطات البحث العلمي والإبداع والإبتكار في الجامعة الألمانية الأردنية.

كما وتهدف المذكرة إلى توحيد الجهود الوطنية والموارد المتاحة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المشتركة لإثراء البحث العلمي والإبداع والإبتكار وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين المؤسسات ذات الشأن المشترك.

وأكد الرفاعي على أهمية مذكرة التفاهم بالتعريف بالخدمات والميزات والخصائص التي تقدمها المنصة لمجتمع البحث العلمي ودورها الحيوي في نشر أعمال الباحثين والمبدعين الأردنيين، مشيداً بجهود الجامعة الألمانية الأردنية في تعزيز نظام البحث العلمي وتشجيع طلبتها على الإبداع والإبتكار.

ومن جانبه أثنى الحلحولي على دور المركز كمظلة وطنية لمنظومة الإبداع والإبتكار والبحث العلمي مبيناً أن إعتماد المنصة يتوافق مع توجهات الجامعة في تمكين الأساتذة والباحثين من الإستفادة من خدمات المنصة وميزاتها الفريدة كونها ترتبط بقواعد بيانات عالمية الأمر الذي يسهم في إثراء الأبحاث وتسهيل عملية التشبيك والتواصل بين الباحثين.

وتعد منصة الأردن المفتوحة للإبداع Jordan Open Innovation Platform (JOIP) التابعة للمركز الوطني للإبداع المنصة الرقمية الأولى من نوعها التي تقدم خدمات للباحثين والمبدعين وتمكنهم من الحصول على المعلومات اللازمة، كما وتعمل على تجميع أنشطة الإبداع والإبتكار والبحث العلمي وتربط أصحاب العلاقة في منظومة الإبداع والابتكار والبحث العلمي من خلال تبادل وجمع البيانات والمعلومات مع منصة “Open Researcher and Contributor ID العالمية (ORCID) التي تمنح معرفاً إلكترونياً فريداً لكل باحث لتتبعه عبر مسيرته الأكاديمية، مما يسهل عملية متابعة الإنتاج البحثي.

يذكر أن مجلس التعليم العالي اتخذ قراراً بإعتماد المنصة مرجعاً رسمي للجامعات الأردنية وأعضاء هيئة التدريس والباحثين.