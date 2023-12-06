صناعة عمان تطلق موقع وتطبيق أردني

وطنا اليوم:أطلقت غرفة صناعة عمان موقع وتطبيق “أردني”، وذلك ضمن جهود الغرفة في التسويق للمنتجات الأردنية، حيث يوفر الدليل خدمة البحث من خلال اسم الشركة المصنعة او من خلال المنتجات وبطريقة سهلة وسريعة.

رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير اكد ان الهدف من اطلاق هذا الموقع الالكتروني وتطبيق الموبايل المرافق له، يأتي بهدف تمكين المستهلك من التعرف على المنتجات الصناعية الأردنية ، وفي نفس الوقت يتيح للشركات الصناعية عرض منتجاتها بطريقة مبتكرة، واضافة تعريف لكل منتج والباركود الخاص به، مضيفا ان التطبيق يتميز بسهولة الاستخدام وتسهيل الوصول إلى المنتج المراد البحث عنه، اضافة الى إمكانية التعرف على المنتجات من خلال مسح الباركود الخاص بها.

واوضح الجغبير ان غرفة صناعة عمان قامت بمخاطبة الغرف الصناعية الأخرى في المملكة، لغايات التعميم على منتسبيها للاستفادة من خدمات هذا الموقع والتطبيق، حيث ستكون خدمات هذا الموقع والتطبيق مجانية لكافة الشركات الصناعية الأردنية، التي ستتمكن من خلال هذا التطبيق الى تعريف المستهلك الأردني بمنتجاتها، والتي قد لا يعرف الكثير من الاردنيين انها منتجات وطنية، حيث سيتم منح كل شركة تسجل في هذا الموقع او التطبيق كلمة مرور تتيح لها اضافة او تعديل صور ومعلومات منتجاتها التي يتم عرضها.

واشار الجغبير ان الصناعة الأردنية تعتبر احدى ركائز الاقتصاد الوطني وتقدمه، اذ تساهم بحوالي ربع الناتج المحلي الاجمالي بشكل مباشر، ناهيك عن دعمها للقطاعات الاقتصادية الاخرى، وكذلك ترفد ميزان المدفوعات بأكثر من 7 مليارات دولار نتاج الصادرات والاستثمار، كما تشغل حوالي 250 ألف عامل وعاملة يعيلون ما يزيد عن مليون مواطن اردني، ويتقاضي العاملين فيها ما يزيد عن مليار دينار سنوياً كرواتب وتعويضات.