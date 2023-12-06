المياه : سنفتح الخميس عرضين قدمهما مستثمر لمشروع الناقل الوطني

وطنا اليوم:قال وزير المياه والري، رائد أبو السعود، الأربعاء، إن الوزارة ستفتح العرضين الفني والمالي اللذين قدمهما مستثمر لمشروع الناقل الوطني للمياه يوم الخميس، مؤكدا أن عرضا واحدا تقدم للمشروع من أصل 5 ائتلافات.

وتحدث أبو السعود خلال جلسة لمجلس النواب، عن شروط مرجعية وضعت لهذا المشروع، “إذ يجب دراسة الكفاءة الفنية للشركة المقدمة أو المستثمر إذا كان مطابقا 100% للشروط المرجعية”.

لكنه قال إن وزارة المياه “اتفقت” مع المستثمر ولجنة العطاءات العليا على فتح العرضين الفني والمالي معا، وذلك “حتى لا ندخل في مدة طويلة للدراسات الفنية والمالية”.

وتصل فترة “دراسة الشروط المرجعية الفنية إلى نحو 6 أو 7 أشهر”، وفق أبو السعود.

ويهدف مشروع الناقل الوطني للمياه إلى تحلية ونقل 300 مليون متر مكعّب من المياه المحلاه من خليج العقبة على البحر الأحمر إلى جميع مناطق المملكة كـ “خيار وطني أردني لتأمين كميات مياه إضافية مستدامة” بحسب وزارة المياه.

والأردن أحد أفقر دول العالم لناحية المياه.

وقال أبو السعود إنه “لا يستطيع” إعطاء إجابة لسؤال لنائب خلال الجلسة، عن كلفة سعر المتر المكعب الواحد للمياه الواصل إلى عمان من العقبة.

وأوضح أن الإجابة على هذا السؤال تتطلب حساب كلفة التحلية لمتر المياه الواحد وكلفة الكهرباء التي تستهلك لضخ المياه من العقبة إلى عمّان، علما بأن المياه ستعبر خلال مسافة تصل إلى قرابة 400 كليو متر.

أبو السعود أكد أن وزارة المياه ستعلن عن الكلفة حينما تعلم بها.

وتحدث عن فريق تفاوضي “قوي” خلال لقاء المستثمر، لكي تتمكن وزارة المياه من الوصول إلى “أفضل سعر متر مكعب موجود يصل لعمان”