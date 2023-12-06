النواب الأميركي يصوت على قرار يعتبر معاداة الصهيونية معاداة للسامية

وطنا اليوم:صادق مجلس النواب الأميركي بأغلبية 311 صوتا مقابل 14 صوتا على قرار غير ملزم يعتبر “معاداة الصهيونية هي معاداة للسامية”.

و ينص القرار الذي قدمه النائبان الجمهوريان اليهوديان ماكس ميلر من ولاية أوهايو، وديفيد كوستوف من ولاية تينيسي، “بوضوح وحزم” على أن معاداة الصهيونية هي معاداة للسامية.

وصوت 92 من الديمقراطيين بـ “حاضر”؛ ما يعني عمليا الامتناع عن التصويت، وذلك بعد أن حث ثلاثة ديمقراطيين يهود بارزين أعضاء المجلس على القيام بذلك.

وفي الأسابيع الأخيرة، اتهم الجمهوريون وعدد من الديمقراطيين بعض الديمقراطيين اليساريين باستخدام لغة معادية للسامية.

وفي الشهر الماضي، اتهم مجلس النواب النائب رشيدة طليب؛ الديمقراطية من ميشيغان، بالترويج لشعارات مؤيدة للفلسطينيين.

وقال النائب جيرولد نادلر، الديمقراطي عن نيويورك والعضو اليهودي الأطول خدمة في مجلس النواب، في خطاب ألقاه أمام المجلس، إن الخطاب الذي يساوي معاداة الصهيونية بمعاداة للسامية، “إما مخادع فكريا أو مجرد خطأ من الناحية الواقعية”