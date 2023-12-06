بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

النواب الأميركي يصوت على قرار يعتبر معاداة الصهيونية معاداة للسامية

منذ 39 ثانية
منظمة "أيباك" الصهيونية ودورها في صنع القرار الأمريكي

وطنا اليوم:صادق مجلس النواب الأميركي بأغلبية 311 صوتا مقابل 14 صوتا على قرار غير ملزم يعتبر “معاداة الصهيونية هي معاداة للسامية”.
و ينص القرار الذي قدمه النائبان الجمهوريان اليهوديان ماكس ميلر من ولاية أوهايو، وديفيد كوستوف من ولاية تينيسي، “بوضوح وحزم” على أن معاداة الصهيونية هي معاداة للسامية.
وصوت 92 من الديمقراطيين بـ “حاضر”؛ ما يعني عمليا الامتناع عن التصويت، وذلك بعد أن حث ثلاثة ديمقراطيين يهود بارزين أعضاء المجلس على القيام بذلك.
وفي الأسابيع الأخيرة، اتهم الجمهوريون وعدد من الديمقراطيين بعض الديمقراطيين اليساريين باستخدام لغة معادية للسامية.
وفي الشهر الماضي، اتهم مجلس النواب النائب رشيدة طليب؛ الديمقراطية من ميشيغان، بالترويج لشعارات مؤيدة للفلسطينيين.
وقال النائب جيرولد نادلر، الديمقراطي عن نيويورك والعضو اليهودي الأطول خدمة في مجلس النواب، في خطاب ألقاه أمام المجلس، إن الخطاب الذي يساوي معاداة الصهيونية بمعاداة للسامية، “إما مخادع فكريا أو مجرد خطأ من الناحية الواقعية”


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:20

التربية تحدد موعد العطلة الشتوية في الأردن

14:13

مهيدات: أسعار الأدوية وحليب الرضع عادلة وندرس مراجعتها

14:05

تعهدات أميركية بتأسيس مستشفى ميداني في غزة

14:00

تحويل مستحقات التعليم الإضافي إلى البنوك

13:44

منح زمالة كلية الجراحين الملكية الايرلندية لعميد كلية طب الأسنان في الجامعة الهاشمية

12:47

السّقاف: نتطلع لتعاون أوسع مع إيرلندا لإقامة فعاليات لترويج الاستثمار

12:44

صحيفة : الدمار بغزة يفوق دمار المدن الألمانية بالحرب العالمية

12:36

مجددًا .. مذكرة نيابية تطالب بإصدار قانون عفو عام

12:28

وزير الصحة: الخدمات الطبية تعمل على إنشاء مستشفى جديد في الزرقاء

12:19

أغنى رجل في مصر ينقل مجموعته العائلية للخارج

12:00

اخت الزميل رمضان الرواشدة في ذمة الله

11:51

الخارجية : نعمل على إجلاء 110 مواطنين من غزة

وفيات
اخت الزميل رمضان الرواشدة في ذمة اللهوفيات الأربعاء 6-12-2023وفيات الثلاثاء 5-12-2023وفيات الإثنين 4-12-2023وفيات الأحد 3-12-2023