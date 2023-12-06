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التربية تحدد موعد العطلة الشتوية في الأردن

منذ 10 ثواني
التربية تحدد موعد العطلة الشتوية في الأردن

وطنا اليوم:حددت وزارة التربية والتعليم، الأربعاء، مواعيد العطلة الشتوية وبدء الفصل الثاني لطلبة المدارس.
وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، الدكتور أحمد المساعفة، إن العطلة المدرسية الشتوية ستبدأ بتاريخ 7 / 1 من العام القادم وستستمر أسبوعين حيث يُستأنف الدوام للفصل الثاني بتاريخ 21 من نفس الشهر والذي يصادف يوم أحد.
وأضاف المساعفة أن الاختبارات التحصيلية النهائية للفصل الدراسي الأول لطلبة مرحلة التعليم الأساسي وطلبة المرحلة الثانوية للصف الحادي عشر ستبدأ بتاريخ 19 من الشهر الحالي وتستمر لغاية 6 كانون الثاني القادم.
وأكد المساعفة أن بدء دوام الطلبة للفصل الدراسي الثاني سيكون يوم الأحد الموافق 21 كانون الثاني القادم


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