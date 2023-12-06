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تعهدات أميركية بتأسيس مستشفى ميداني في غزة

منذ ساعة واحدة
تعهدات أميركية بتأسيس مستشفى ميداني في غزة

وطنا اليوم:تعهدت الولايات المتحدة بتقديم 21 مليون دولار إضافية كمساعدات إنسانية لقطاع عزة من أجل إنشاء مستشفى ميداني.
وأعلنت سامانثا باور، التي تترأس الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، عن هذه المساعدات، الثلاثاء، خلال زيارة إلى مدينة العريش المصرية.
تقع العريش على بعد حوالي 80 كيلومترا من الحدود الغربية لغزة، وأصبحت نقطة استقبال مساعدات دولية قبل تعبئتها في شاحنات ونقلها إلى القطاع المحاصر.
ودعمت الولايات المتحدة الهجوم الإسرائيلي، لكنها حثت إسرائيل على العمل على تقليل الخسائر في صفوف المدنيين، كما دعت واشنطن إلى هدنة إنسانية من أجل تخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة.
وشهدت الهدنة، التي استمرت أسبوعا وانتهت يوم الجمعة، زيادة طفيفة في دخول المساعدات إلى غزة، ومن بينها شحنات وقود


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