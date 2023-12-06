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منح زمالة كلية الجراحين الملكية الايرلندية لعميد كلية طب الأسنان في الجامعة الهاشمية

منذ ساعة واحدة
منح زمالة كلية الجراحين الملكية الايرلندية لعميد كلية طب الأسنان في الجامعة الهاشمية

وطنا اليوم-منحت كلية الجراحين الملكية الايرلندية في دبلن الاستاذ الدكتور زياد نواف الدويري استاذ واستشاري الإستعاضات السنية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية و عميد كلية طب الاسنان في الجامعة الهاشمية شهادة زمالة كلية طب الأسنان تقديرا لانجازاته و لجهوده البحثية والتدريسية وللخبرة السريرية في مجالات تعليم طب الأسنان محليا وعالميا .
ومن الجدير بالذكر ان الدكتور الدويري حاصل على شهادة الدكتوراه في الإستعاضات السنية من جامعة كوينز بلفاست في المملكة المتحدة اضافة الى زمالات طب الاسنان من كليات الجراحين الملكية من لندن، ادنبرة وجلاسكو وزمالة مدربي طب الاسنان- ادنبرة وزمالة الاكاديمية العالمية لطب الاسنان التجميلي من الولايات المتحدة الأمريكية اضافة الى زمالات من هيئات واكاديميات عالمية. كما ان الدكتور الدويري حاصل على العديد من الجوائز العالميه في طب الاسنان ويمثل الأردن لدى المنظمة الدولية لمنع إنتشار الأمراض السارية في طب الاسنان في الولايات المتحدة الأمريكية ويدير موقع فرع الاردن , ,وكذلك يعمل رئيسا لقطاع الصحة في اتحاد الأكاديميين والعلماء العرب ومحررا مشاركا لمجلةBMC Oral Health ,وهو عضو هيئة التحرير والتحكيم للعديد من المجلات العلمية العالمية ذات التأثير العالي في طب الاسنان كما ساهم في عضوية اللجنة الاستشارية العالمية لكتاب اخلاقيات مهنة طب الاسنان الصادر عن الاتحاد العالمي لطب الاسنان (FDI)وترجمه الى اللغة العربية كما ساهم في انشاء فرع الاردن للاتّحاد العالمي لابحاث طب الاسنان (IADR)


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