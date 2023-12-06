اخت الزميل رمضان الرواشدة في ذمة الله

وطنا اليوم:انتقلت إلى رحمة الله اليوم الحاجة رسمية ( ام غسان الهباهبة) أخت السادة محمد والمرحوم شرف الدين وعلي وسامي ونصير والزميل الصحفي رمضان الرواشدة.

وسيشيع جثمانها الطاهرة بعد صلاة عصر اليوم الاربعاء الى مثواها الاخير في بلدة الزبيرية في الشوبك .

تقبل التعازي في الشوبك يومي الاربعاء والخميس في ديوان

عشيرة الهباهبة في الزبيرية.

وتقبل التعازي في عمان يوم الجمعة من الساعة الرابعة عصرا حتى الساعة التاسعة مساء في ديوان عشيرة الرواشدة قرب الدوار الثامن خلف مطعم التيشلي هاوس .للرجال فقط