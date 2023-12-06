4,3 مليون م3 مياه دخلت السدود خلال المنخفض الأخير

وطنا اليوم:قالت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن إن ما دخل السدود من الأمطار وجريان الاودية حتى صباح الأربعاء من المنخفض الجوي بلغ نحو 4,3 مليون متر مكعب لترفع التخزين الكلي في السدود الرئيسية الـ 15 الى 76 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 26% من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3.

وحول معدل الهطول المطري أضافت في بيان أن المعدل ارتفع الى 24,2% من المعدل السنوي طويل الامد واعلى هطول سجل في الزرقاء خلال 24 ساعة بلغ 27,4 ملم.

وسجلت المحافظات هطولا بلغ في عمان 13,7 ملم ، البلقاء 10,9 ملم ، مادبا 15,3 ملم ، الزرقاء 13,2 ملم ، جرش 9,1 ملم ، المفرق 10,6 ملم ، اربد 10,2 ملم ، عجلون 10,7 ملم ، الكرك 8 ملم ، الطفيلة 5,1 ملم ، معان 1,7 ملم ، العقبة 0,9ملم.

عدم الاستقرار الجوي

ويستمر تأثر الأردن الأربعاء بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتهطل زخات من الأمطار تكون مصحوبة بالرعد وتساقط البرد تتركز في ساعات الصباح في المناطق الشرقية من المملكة على وجه الخصوص.

كما ويطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس بارداً نسبياُ وغائم جزئياً إلى غائم أحياناُ، كما يحتمل هطول زخات متفرقة من الأمطار في بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة بوجهٍ عام.

أما ليلا يكون الطقس بارداً نسبياً إلى بارد بوجه عام وغائماً جزئياً مع هطول زخات متفرقة من الأمطار خاصة في شمال الأردن