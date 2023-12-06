خلافات زوجية تسببت بمقتل سيدة على يد شقيقها بعمان

وطنا اليوم:أيدت محكمة التمييز حكما صدر عن محكمة الجنايات الكبرى، بوضع متهم في الأشغال المؤقتة لـ 20 عاما ، لقتله شقيقته نتيجة لخلافات بينهما، إذ أقدم على قتلها بـ 26 طعنة متفرقة في أنحاء مختلفة من جسدها، في جريمة استغرقت 10 دقائق فقط.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى جرمت المتهم في أيار/مايو بجناية القتل القصد،والحكم عليه بالأشغال المؤقتة 20 عاما.

علاقة سيئة

وبحسب قرار الحكم فإن المغدورة البالغة من العمر( 26 عاما) وهي أم لطفلين،كانت قد ساءت علاقتها بزوجها بسبب مغادرة منزل الزوجية بغير إذنه.

وأفاد القرار، بأن خلافات نشأت بين المغدورة والمتهم، بعد أن أطلعه زوجها على سلوكياتها، أسفرت عن الاعتداء على المغدورة لفظيا وجسديا ، وإرسال رسائل تهديد لها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

قُتلت طعنا

وطلب المتهم من شقيقته العودة للمنزل، إذ أنها كانت تتواجد في منزل صديقة مقربة لها، في الوقت الذي طلبت المغدورة من جهتها بالتصالح مع زوجها وإحضار أطفالها، وفق القرار.

وأمضت المغدورة مع شقيقها المتهم ووالدتهما وصديقتها ، في الجلوس مع بعضهم حتى صباح اليوم التالي، بعد أن أحضر المتهم لشقيقته (المعسل والبزر)،وخلال اليومن بحسب ما جاء في القرار، وأثناء دخول المغدورة للمطبخ من أجل إعداد الغذاء دخل إليها المتهم ، وبعدها نشبت خلافات بينهما أفضت إلى طعن شقيقته بـ26 طعنة في العنق والصدر والبطن والظهر،صارخا “قتلتها حافظت على شرفي