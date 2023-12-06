بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

قبل عام على الانتخابات.. شعبية بايدن عند أدنى مستوياتها خلال رئاسته

منذ ساعة واحدة
قبل عام على الانتخابات.. شعبية بايدن عند أدنى مستوياتها خلال رئاسته

وطنا اليوم:قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه لم يكن ليسعى للفوز بولاية ثانية، في الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام المقبل، لو لم يترشّح سلفه الجمهوري دونالد ترامب لهذه الانتخابات، في وقت أظهر استطلاع جديد للرأي أن شعبيته اقتربت من أدنى مستوياتها.
وقال الرئيس الديمقراطي (81 عاما) -خلال حملة لجمع التبرعات في مدينة ويستون بولاية ماساتشوستس (شمال شرق)- إنه “لو لم يترشح ترامب لما كنت واثقا من أنني كنت لأترشح. لكن لا يمكننا أن ندعه يفوز”.
ولا ينفك بايدن -الذي تواجه حملته الانتخابية مصاعب عدة- يؤكد أنه في وضع أفضل للتغلب مجددا على غريمه الجمهوري، رغم أنه يواجه مكامن ضعف في تسويق نفسه أمام الناخبين، ولا سيما بسبب تقدمه في السن ومشكلات صحية بدت عليه أكثر من مرة، إضافة لحصيلة فترته الرئاسية على الصعيد الاقتصادي.
ورغم أن الرئيس الحالي لا يتمتع بشعبية جارفة في أوساط حزبه، فإن انتزاعه لبطاقة الترشيح الديمقراطية لانتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2024 يكاد يكون مضمونا ما لم تحدث مفاجأة كبيرة، أو مشكلة صحية خطيرة قد تجبره على الانسحاب.
بالمقابل، تُجمع كل استطلاعات الرأي على أن ترامب هو حاليا المرشح الأوفر حظا للفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.

** شعبيته في تراجع
في السياق ذاته، أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته “رويترز/إبسوس” أن شعبية بايدن اقتربت من أدنى مستوياتها خلال رئاسته هذا الشهر.
وأظهر الاستطلاع أن 40% من المشاركين يستحسنون أداء بايدن رئيسا، بزيادة هامشية على نسبة 39% حصل عليها الشهر الماضي، علما بأن هامش الخطأ في الاستطلاع بلغ نحو 3 نقاط مئوية.
ويعد الأميركيين الاقتصاد والجريمة والهجرة أكبر المشكلات التي تواجه البلاد -حسب ما أظهر الاستطلاع- وهي جميع القضايا التي انتقد ترامب وغيره من الجمهوريين بايدن بشأنها.
وصنف 19% من المشاركين بالاستطلاع الاقتصاد كونه القضية الأولى، في حين أشار 11% إلى الهجرة، و10% إلى الجريمة.
واستقر معدل القبول العام لبايدن عند أقل من 50% منذ أغسطس/آب 2021، وظل تصنيف هذا الشهر قريبا من أدنى مستوى في رئاسته، وهو 36% منتصف 2022


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:36

لِـ تجاوز تهديد الحوثيين .. اتفاقٌ على إنشاء جسر بري بين دبي وميناء حيفا

11:21

4,3 مليون م3 مياه دخلت السدود خلال المنخفض الأخير

11:13

خلافات زوجية تسببت بمقتل سيدة على يد شقيقها بعمان

11:07

حماية المستهلك: تدعو المواطنين الى الزراعة المنزلية

10:37

تقرير أممي: الجوع في العالم العربي وصل أعلى مستوياته منذ عقدين

10:23

الاحتلال يلغي تأشيرة إقامة المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية لعدم إدانتها حماس

10:11

برعاية اللاتحاد العربي للنقل البري مجموعة سالار بازركان وشركة السيد كارلوس الهاشم في تعاون مشترك

10:05

لغياب الصيانة.. شوارع خارج الخدمة خلال الشتاء بوادي الأردن

09:58

انتشار الجدري الموسمي بين طلبة مدارس في جرش

09:49

وزارة الطاقة توقع 9 اتفاقيات في مؤتمر المناخ كوب28

09:39

وفيات الأربعاء 6-12-2023

09:33

شهيدان فلسطينيان و3 اصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في طوباس

وفيات
وفيات الأربعاء 6-12-2023وفيات الثلاثاء 5-12-2023وفيات الإثنين 4-12-2023وفيات الأحد 3-12-2023لا أراكم الله مكروهاً بعزيز آل السلايمة ينعون المرحومة الشابة حنان حسن السلايمة