وزارة الطاقة توقع 9 اتفاقيات في مؤتمر المناخ كوب28

وطنا اليوم:وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، 5 مذكرات تفاهم في مجال إنتاح الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء مع عدة شركات، واتفاقية واحدة لتطوير مشروع طاقة رياح مشترك مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، على هامش مؤتمر المناخ بدورته الثامنة والعشرين “كوب28”.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، في بيان صحفي الأربعاء، إن الاتفاقية الموقعة مع الرئيس التنفيذي لشركة مصدر محمد الرمحي، تهدف إلى تطوير محطة طاقة رياح بقدرة 1 غيغاوات، مع نظام تخزين طاقة البطارية (BESS) في الأردن، في حين تأتي مذكرة التفاهم الأولى في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والموقعة، وذلك خلال فعاليات المؤتمر المناخي مع شركة مصدر تهدف إلى إعداد دراسة جدوى إنشاء مشروع الهيدروجين الأخضر، وإنشاء مصنع بالقرب من ميناء العقبة لإنتاج ما يصل إلى 50 ألف طن سنويا من الهيدروجين الأكثر تنافسية من حيث التكلفة، باستخدام مياه البحر المحلاة والطاقة المتجددة.

وأوضح أن مذكرة التفاهم الثانية في مجال الهيدروجين الأخضر جرى توقيعها مع شركة أكوا باور السعودية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن، حيث تتيح المذكرة للشركة إعداد دراسات جدوى أولية للمشروع الذي يهدف إلى إنتاج 100 – 150 ألف طن سنوياً من الأمونيا الخضراء.

وأضاف أن المذكرة الثالثة وقعت مع إئتلاف الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (KEPCO) وشركة Xenel الدولية، حيث تُمكن المذكرة الائتلاف من إعداد دراسات جدوى أولية لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر وإنتاج مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويًا في الأردن.

وحول المذكرة الرابعة في مجال الهيدروجين الأخضر، بين الخرابشة أنها وُقعت مع شركة أوسيور للطاقة (Ocior Energy)”الهندية”/الإمارات، حيث تتيح للشركة إعداد دراسات جدوى أولية للمشروع والذي يهدف إلى إنتاج مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويًا وسيتم تطويرها على مراحل، بحيث تتكون المرحلة الأولى للمشروع من إنتاج 100 ألف طن سنويًا، على أن يتم زيادتها إلى مليون طن بحلول عام 2030.

ووقع الوزير المذكرة الخامسة في مجال إنتاج الهيدروجين الاخضر مع شركة كاتلست لإدارة الاستثمار (Catalyst Investment Management Jordan) لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن، حيث ستتمكن الشركة من إعداد دراسات جدوى أولية لمشروعها الهادف الى إنتاج 150 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًا.

وأكد الخرابشة أن جهود الحكومة الأردنية جادة ومستمرة لتعزيز دور الأردن كمركز إقليمي لإنتاج الطاقة الخضراء وتوفير وقود الهيدروجين الأخضر عالي الجودة وتنافسي التكلفة من خلال الاستفادة من وفرة مصادر الطاقة المتجددة والموقع الجغرافي الاستراتيجي للبلد في المنطقة ما يضمن وصولا ممتازا إلى الأسواق الأوروبية.

وأشاد الخرابشة بالتعاون على المستوى الإقليمي والوطني، والشراكة مع كافة الشركاء الموقعين على الاتفاقيات، بما يعزز أولويات الوزارة ورؤية التحديث الاقتصادي (2023-2033) التي أطلقتها الحكومة الأردنية مؤخراً، ويشمل ذلك الاستثمار في مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر، والتي تعد جزءاً من مبادرات الأردن للتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة، سعياً لتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية.

وقال الرئيس التنفيذي لـمصدر محمد الرمحي، إن الاردن يتمتع بالقدرة على أن يصبح قوة عالمية في مجال الطاقة الخضراء، بفضل موارد طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكبيرة التي يمكن استخدامها لتوليد كميات كبيرة من الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر والوقود الأخضر بتكلفة تنافسية ، معولا على قوة الشراكة الثنائية طويلة الأمد، والتي ستقدم مصدر من خلالها خبراتها في مشاريع وتقنيات الطاقة النظيفة لمساعدة الأردن على تحقيق خططه في مجال إزالة الكربون وإطلاق العنان لإمكانات البلاد الهائلة في مجال الطاقة.

ترشيد الطاقة

ووقع الخرابشة، بصفته أيضا الرئيس التنفيذي لصندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، مذكرة تعاون مع وزارة البيئة وأمن الطاقة الإيطالية، حيث تتيح المذكرة فرصا لتمويل مقترحات مشاريع ومبادرات صندوق تشجيع الطاقة المتجددة للأعوام الأربعة المقبلة.

ويأتي توقيع مذكرة التعاون استمرارا لتأطير مذكرة تعاون سابقة مع وزارة البيئة وأمن الطاقة الايطالية والتي تم توقيعها في روما خلال العام 2018.

كما وقع الخرابشة رسالة نوايا مع الصندوق الكندي للإستثمارات الدولية CCC والتي جاءت نتيجة للاجتماعات والحوارات بين الطرفين لتنفيذ مشاريع ترشيد الطاقة للمباني الحكومية الأردنية ضمن برنامج نموذج شركات خدمات الطاقة ESCO2، إذ تساهم هذه المشاريع في إستدامة سوق خدمات الطاقة وتعزيز العمل بمشاريع ترشيد وحفظ الطاقة في المباني العامة والخاصة، وزيادة الفرص التمويلية وخلق فرص عمل جديدة ومستدامة، وهو البرنامج الذي يعمل صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة على تنفيذه في الأردن.

وعلى هامش مؤتمر الأطراف لتغير المناخ، وقع الخرابشة مذكرة تفاهم مع مؤسسة Guide house International – Germany، بهدف ترشيد الطاقة ضمن برنامج “التدفئة والتبريد للمباني” في الأردن، وتتضمن المذكرة تقديم مقترحات مشاريع مشتركة تساهم في تحقيق مؤشرات الخطة الوطنية الأردنية لكفاءة الطاقة NEEAP والتي تتمحور اهدافها حول تحقيق إلتزامات الاردن الدولية في خفض انبعاثات الكربون في مواجهة التغير المناخي.

وأكد الوزير سعي الأردن لجلب الاستثمارات وتحقيق التشاركية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات المختلفة بحلول عام 2030، لافتا الى ان الوزارة تتطلع الى تمكين وتمويل الانتقال الى نظام تبريد فعال وصديق للبيئة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا خلال مؤتمر الأطراف المناخي COP28 المنعقد في دولة الامارت العربية المتحدة.

وعلى هامش المؤتمر شارك الوزير الخرابشة في لمناقشة خارطة طريق التعاون الطّاقي بين منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأوروبا.

وأكد الخرابشة خلال المشاركة على أن الحوار المشترك يشكل منتدى رائدا لأهمّ الجهات المعنيّة في قطاع الطّاقة من المنطقتين، كما أكد المشاركون على أهمية البناء على النجاح المتحقق في حوار الطّاقة المستقبليّة بين الشرق الأوسط و شمال افريقيا وأوروبا المنعقد في الأردن في حزيران من العام 2022.

وشهدت الندوة تفعيل المشاركين لحوار الطّاقة المستقبليّة إلى تعميق التّعاون الطّاقي بين منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، وتم الاعلان خلال اللقاء عن عقد الحوار المقبل في مدينة سالونيك اليونانية في أيلول من العام 2024