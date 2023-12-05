الرواجيح والمجلس البلدي يلتقون وفد جمعية الشابات المسيحية وراصد

وطنا اليوم – التقى رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجبح وأعضاء المجلس البلدي في مبنى البلدية اليوم الثلاثاء وفد جمعية الشابات المسيحية في مادبا ومركز الحياة الأردني “راصد”.

وتم خلال اللقاء الإطلاع على نتائج دراسة قامت بها الجمعية ضمن مشروع (مسؤوليتنا جميعاً) والذي يُنفذُ بالتعاون مع مركز الحياة (راصد) وبدعم من الإتحاد الأوروبي والتعاون الأسباني.

واستعرض الدكتور ماجد الرضاونة من مركز الحياة “راصد” النسب التي حصلت عليها البلدية نتيجة الإستطلاع، وقال إن الأسئلة التي طُرحت على المواطنين تتمثل في تقييم الأداء والخدمات ودور البلدية في طرح المشاريع الإستثمارية والشفافية والنزاهة.

وبين الرضاونه أن أثر المساءلة على مشاركة النساء والشباب في البلدية كانت نتائجها جيدة بالمجمل وتخطت بعض الأسئلة حاجز 79% لصالح البلدية،

بدوره أكيد الرواجيح خلال اللقاء أن بلدية مادبا الكبرى تبحث عن أي عملية تقييم لأداء المجلس البلدي وخاصة من المواطنين ضمن اختصاص البلدية.

وأضاف أن مثل هذا التقييم يدعونا الى عدم الإتكالية بل السعي لمضاعفة الجهد لتحقيق الإنجاز مؤكداً أن بلدية مادبا الكبرى هي أول بلدية تضع خطة استيراتيجية للسنوات 2023 ولغاية 2026 وأن هذه الدراسة تمت من خلال إجراء لقاءات مع المواطنين وتلقي طلباتهم فيما لجنة الإستثمار تعقد اجتماعات مستمرة، وتَطرح مشاريع متعددة تُدْرَس جميعها مع وزارة الآستثمار ووزارة الإدارة المحلية موضحاً بعض النقاط التي تخص الشفافية ومكافحة الفساد التي تطرقت لها الدراسة.

وقال الرواجيح إن بلدية مادبا الكبرى تتعامل بشفافية ودرجة عالية مع النزاهة ومكافحة الفساد مؤكداً المسؤولية عن كل ما يصدر عن البلدية من قرارات والمحاسبة عليها.وأضاف أننا نمارس سياسة الباب المفتوح للمواطن وحتى حضور جلسات المجلس البلدي لمن يرغب بذلك.

وفيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية/المعاملات الإلكترونية للمواطنين بين الرواجيح أنه تم إنشاء موقع خاص بالبلدية وهو في طور التحديث وأنه مع مطلع العام القادم ستكون جميع الخدمات الإلكترونية متوفرة على هذا الموقع.

ولفت الرواجيح أن الميزانية السنوية لبلدية مادبا الكبرى في مراحلها النهائية وستُطرح على المواطنين من خلال مؤتمر صحفي مباشر حال اكتمالها مقدماً شكره وتقديره للجمعية وأبدى استعداده للتعاون والمشاركة في جميع أنشطة المشروع.