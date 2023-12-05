بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

ترخيص وتسجيل المركبات يرفد الحكومة بـ 146 مليون دينار

منذ ساعة واحدة
ترخيص وتسجيل المركبات يرفد الحكومة بـ 146 مليون دينار

وطنا اليوم:كشف مشروع موازنة عام 2024 أن الحكومة حصلت من رخص تسجيل المركبات ورخص سير المركبات، ما قيمه 146 مليون دينار في عام 2023 “إعادة تقدير”، مقارنة مع 115.379 مليون دينار، حصّلتها الحكومة في عام 2022.
وبحسب تفاصيل الايرادات العامة للحكومة والواردة في مشروع قانون موازنة عام 2024، حصّلت الحكومة العام الماضي، من رخص “سير المركبات” ماقيمته 93 مليون دينار، “إعادة تقدير”، مقارنة مع 76 مليون دينار حصلتها في عام 2022.
أما تحصيلات الايرادات من رخص “تسجيل المركبات”، فبلغت خلال العام الحالي وفق إعادة التقدير ضمن مشروع موازنة 2024، نحو 53 مليون دينار، بارتفاع بلغت قيمته 14 مليون دينار مقارنة مع تحصيلات عام 2022 والبالغة آنذاك 39.275 مليون دينار تقريبا.
أما ايرادات رخص” سوق المركبات”، فبلغت خلال العام الحالي “إعادة تقدير” ، 20 مليون دينار بارتفاع قرابة 2 مليون مقارنة مع عام 2022.
ومن الملفت أن الحكومة وضعت في تقديراتها لموازنة العام المقبل، ارتفاعا في قيمة تحصيلاتها من رخص تسجيل المركبات ورخص سير المركبات بالاضافة إلى رخص سوق المركبات لتصبح، 55 مليون دينار و97 مليون دينار و 21 مليون دينار على التوالي.
وفي السياق ذاته، بلغت ايرادات الحكومة من بدل خدمات المرور على الطرق خلال العام الحالي ” إعادة تقدير” ما قيمته 16.75 مليون دينار مقارنة مع 15.797 مليون دينار حصلتها الحكومة في عام 2022، وقدرت تحصيلاتها من هذا البند للعام المقبل، عند 18 مليون دينار ولعام 2025 ” تأشيريا” عند 19.5 مليون دينار لترتفع إلى 20 مليون دينار ” تأشيريا” في عام 2026.
يشار إلى عدد المركبات المسجلة في الاردن وفقا لبيانات ادارة ترخيص السواقين والمركبات، بلغ 2.12 مليون مركبة بزيادة بنسة 4% تقريبا عن عدد المركبات المسجلة في عام 2021


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:28

بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ملتقى طلال أبو غزالة والمركز الوطني للأمن السيبراني يعقدان جلسة حوارية توعوية بعنوان “أصحاب الهمم السيبرانية”

20:35

ولي العهد يهاتف النجم الشناينة مطمئنًا على صحته

20:28

وزير التربية: 20 % نسبة المدارس المستأجرة في المملكة

20:25

مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد العيسوي يعزي آل اللهيمق

20:09

وزير الخارجية يحذر من همجية العدوان الإسرائيلي الذي يدمر غزة ويقتل أهلها

19:58

جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين إضافيين شمال قطاع غزة

19:34

الجامعة الأردنية الأولى محليا في تصنيف كيو أس 2024

19:26

رفع الجاهزية في العقبة ووادي الأردن للتعامل مع الحالة الجوية

19:19

الأردن يدين قرارا إسرائيليا ببناء مستوطنة جديدة على أراضٍ في القدس المحتلة

19:16

التجمع الوطني للإصلاح يقيم ندوة سياسية للتضامن مع أهل غزة في محافظة الزرقاء

19:11

الملك يستقبل رئيس قبرص ويؤكد أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

19:08

القمة الخليجية تؤكد ضرورة الوقف كامل للحرب على غزة

وفيات
وفيات الثلاثاء 5-12-2023وفيات الإثنين 4-12-2023وفيات الأحد 3-12-2023لا أراكم الله مكروهاً بعزيز آل السلايمة ينعون المرحومة الشابة حنان حسن السلايمةوفيات الجمعة 1-12-2023