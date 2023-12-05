ترخيص وتسجيل المركبات يرفد الحكومة بـ 146 مليون دينار

وطنا اليوم:كشف مشروع موازنة عام 2024 أن الحكومة حصلت من رخص تسجيل المركبات ورخص سير المركبات، ما قيمه 146 مليون دينار في عام 2023 “إعادة تقدير”، مقارنة مع 115.379 مليون دينار، حصّلتها الحكومة في عام 2022.

وبحسب تفاصيل الايرادات العامة للحكومة والواردة في مشروع قانون موازنة عام 2024، حصّلت الحكومة العام الماضي، من رخص “سير المركبات” ماقيمته 93 مليون دينار، “إعادة تقدير”، مقارنة مع 76 مليون دينار حصلتها في عام 2022.

أما تحصيلات الايرادات من رخص “تسجيل المركبات”، فبلغت خلال العام الحالي وفق إعادة التقدير ضمن مشروع موازنة 2024، نحو 53 مليون دينار، بارتفاع بلغت قيمته 14 مليون دينار مقارنة مع تحصيلات عام 2022 والبالغة آنذاك 39.275 مليون دينار تقريبا.

أما ايرادات رخص” سوق المركبات”، فبلغت خلال العام الحالي “إعادة تقدير” ، 20 مليون دينار بارتفاع قرابة 2 مليون مقارنة مع عام 2022.

ومن الملفت أن الحكومة وضعت في تقديراتها لموازنة العام المقبل، ارتفاعا في قيمة تحصيلاتها من رخص تسجيل المركبات ورخص سير المركبات بالاضافة إلى رخص سوق المركبات لتصبح، 55 مليون دينار و97 مليون دينار و 21 مليون دينار على التوالي.

وفي السياق ذاته، بلغت ايرادات الحكومة من بدل خدمات المرور على الطرق خلال العام الحالي ” إعادة تقدير” ما قيمته 16.75 مليون دينار مقارنة مع 15.797 مليون دينار حصلتها الحكومة في عام 2022، وقدرت تحصيلاتها من هذا البند للعام المقبل، عند 18 مليون دينار ولعام 2025 ” تأشيريا” عند 19.5 مليون دينار لترتفع إلى 20 مليون دينار ” تأشيريا” في عام 2026.

يشار إلى عدد المركبات المسجلة في الاردن وفقا لبيانات ادارة ترخيص السواقين والمركبات، بلغ 2.12 مليون مركبة بزيادة بنسة 4% تقريبا عن عدد المركبات المسجلة في عام 2021