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جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين إضافيين شمال قطاع غزة

منذ ساعتين
جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين إضافيين شمال قطاع غزة

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال مقتل جنديين إضافيين في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ليرتفع عدد قتلى جنود الاحتلال منذ صباح اليوم إلى 7 قتلى.
وأعلن جيش الاحتلال أسماء الجنديين اللذين قتلا خلال المعارك البرية في شمال قطاع غزة، وهما الرقيب أول متان داماري، 31 عامًا، قائد وحدة في فوج الاستطلاع في اللواء (215)، والرقيب أول إيلي إلياهو كوهين، 23 عامًا، جندي في كتيبة 7008.
ودخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة اليوم الـ60 على التوالي، إذ يواصل جيش الاحتلال هجومه وقصفه على أنحاء متفرقة من القطاع، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والمصابين، في الوقت الذي تواصل فيه المقاومة الإسلامية “حماس” الرد على استهداف المدنيين وتخوض اشتباكات ضارية في عدة محاور.

طوفان الأقصى
وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها “السيوف الحديدية”، وشن سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع.
وأسفر عدوان الاحتلال على غزة منذ بدء الحرب عليها، عن استشهاد قرابة 16 ألف شهيد بينهم أكثر من (6,150) طفلاً، وأكثر من (4,000) امرأة، واستشهاد 73 صحفياً، بحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة في قطاع غزة.
وأعلن الاحتلال مقتل نحو 1200 مستوطن وجندي، فيما أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 408 ضابطا وجندي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر


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