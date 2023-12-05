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الجامعة الأردنية الأولى محليا في تصنيف كيو أس 2024

منذ ساعتين
الجامعة الأردنية الأولى محليا في تصنيف كيو أس 2024

وطنا اليوم:أحرزت الجامعة الأردنية تقدّمًا ملموسًا، محقّقةً نتائج متميزة في تصنيف (QS World University Rankings: Sustainability 2024)، الذي يُعاين مدى تحقيق الجامعات العالمية لأهداف التنمية المستدامة.
وتقدمت الجامعة إلى المرتبة 372 عالميًّا، بعد أن كانت في المرتبة 401-450 العام الماضي، وحافظت على المرتبة الأولى محليًّا، بينما صُنّفت في المرتبة 8 عربيًّا.
ووفق بيان الجامعة اليوم الثلاثاء، تضمّن التصنيف 3 مجالات رئيسة؛ هي، التأثير البيئي والتأثير الاجتماعي والحوكمة، بينما يضم كل مجال مؤشرات أداء محددة.
وحققت الجامعة في معيار التأثير البيئي المرتبة 305 على مستوى العالم، متقدمة عن المرتبة 422 التي شغلتها العام الماضي، حيث اعتماد هذا المعيار على ثلاثة مؤشرات، من أبرزها الاستدامة البيئية الذي حققت فيه الجامعة المرتبة 96، ومؤشر التعليم البيئي الذي حققت فيه الجامعة المرتبة 291 على مستوى العالم.
أما في مجال التأثير الاجتماعي، والذي يتكون من 5 مؤشرات، فجاءت أبرز نتائج الجامعة في مؤشر تبادل المعرفة الذي حققت فيه المرتبة 254 على مستوى العالم، أما المجال الثالث والأخير، والمتعلّق بالحوكمة؛ فقد حققت الجامعة المرتبة 235 عالميًّا.
يشار إلى أن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحد (SDGs)، التي أُقرّت عام 2015، جاءت تتويجًا لعقود من العمل، لمعالجة أكبر القضايا التي تواجه عالمنا، ويهدف هذا التصنيف إلى دعم تلك الجهود، إيمانا بالدور الهام الذي يمكن أن تلعبه الجامعات في قيادة التنفيذ الشامل لعدة قطاعات متعلقة بأهداف التنمية المستدامة، ما يمكّن من تقييم مدى التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدام


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