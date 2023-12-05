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رفع الجاهزية في العقبة ووادي الأردن للتعامل مع الحالة الجوية

منذ ساعتين
رفع الجاهزية في العقبة ووادي الأردن للتعامل مع الحالة الجوية

وطنا اليوم:أعلنت سلطة وادي الأردن، عن العمل بخطة الطوارئ المتوسطة، نظراً لحالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة.
وقالت السلطة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن حالة الطوارئ تأتي نظرا للتوقعات الجوية بتأثر المملكة بحالة بمنخفض جوي الليلة ويوم غد الأربعاء، وما يرافقها من هطولات للأمطار وتشكل السيول، وارتفاع منسوب المياه في التجمعات المائية.
وبينت أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات والاستعدادات اللازمة من خلال إداراتها في مناطق الأغوار، وتفعيل غرف الطوارئ ورفع جاهزية الكوادر والآليات والمعدات في الأغوار الشمالية والوسطى والجنوبية، وفي جميع مواقع السدود في المملكة.
ودعت السلطة المواطنين والمزارعين ومربي المواشي، إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الممتلكات والأرواح، ومتابعة تطورات الحالة الجوية والابتعاد عن مناطق تجمع المياه والسدود ومجاري الأودية والسيول.
وأكدت السلطة أن طواقمها المناوبة في جميع إداراتها، ستعمل على مدار الساعة لتلبية احتياجات المواطنين ضمن أقصى درجات الاستجابة للتعامل مع تطورات الحالة الجوية.
كما أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حالة رفع الجاهزية والاستعداد، منذ مساء اليوم الثلاثاء ولغاية مساء يوم غد، للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة.
وقالت السلطة في بيان اليوم الثلاثاء، إنها اتخذت بالتعاون مع الجهات المعنية، الإجراءات والتدابير اللازمة وتوزيع الفرق والآليات حسب خطة الطوارئ في الميدان للتعامل مع الحالة الجوية في العقبة.
وأضافت أن هناك احتمالية لتشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في مجاري وقنوات تصريف الأمطار خلال اليومين المقبلين، داعية المواطنين إلى الابتعاد عن مجاري السيول وأماكن تجمع المياه للحفاظ على سلامتهم، والاتصال مع غرفة عمليات السلطة على الرقم 032031122 على مدار الساعة، في حال أي طارئ بخصوص الحالة الجوية.
وأشارت إلى استمرار عمليات المناولة في أرصفة الموانئ كافة، لإدامة سلسلة النقل والتزويد من العقبة لمحافظات المملكة خلال الحالة الجوية المتوقعة


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