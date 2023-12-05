التجمع الوطني للإصلاح يقيم ندوة سياسية للتضامن مع أهل غزة في محافظة الزرقاء

وطنا اليوم – أقام التجمع الوطني للإصلاح (حزب الشعلة الأردني، حزب الشورى الأردني، حزب الغد الأردني، حزب الوحدويون الديمقراطي الأردني، حزب الوطني الدستوري الأردني) اليوم الإثنين ندوة سياسية بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مـع الشعب الفلسطيني تحـت عنوان “العدوان الإسرائيلي الغاشم على الضفة الغربية وقطاع غزة وانعكاساته على المملكة الاردنية الهاشمية” في ديوان ال عياش في محافظة الزرقاء.

وتحدث الدكتور راكان ابو طرية نائب رئيس التجمع الوطني للإصلاح وأمين عام حزب الوحدويون الديمقراطي الأردني عن نجاح المقاومة الفلسطينية في تسجيل انتصاراً اسطورياً على الإحتلال الإسرائيلي من خلال عملية طوفان الأقصى، حيث أبدعت المقاومة الفلسطينية الباسلة من خلال طوفان الأقصى بتحقيق الإنتصار على المستوى الحربي والاستخباراتي والتقني والإعلامي والنفسي، واستطاعت المقاومة الفلسطينية أن تدون فصلاً جديداً من فصول كفاحها المقدس ومقاومتها المظفرة في سبيل الحرية واسترجاع الأرض، ونجحت في هندسة مفهوم إبداعي للمقاومة، قلبت من خلاله كل مفاهيم القوة والضعف والحسابات الإستراتيجية، وعبثت بعقول جنرالات الصهاينة وقادتهم الأمنيين حتى استفاقوا على واقع أشبه بالخيال!

وتحدث الدكتور فراس العبادي أمين عام حزب الشورى الأردني عن إنعكاسات الحرب الدائرة في غزة على الأردن ، ورفض الأردن لفكرة التهجير لأبناء الشعب الفلسطيني من غزة ، لأن المخطط الصهيوني يعمل على تنفيذ هذا المخطط ، من أجل الإستمرار في تنفيذ مخططاتهم بالعمل على تهجير أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إلى الأردن.

وأشار المهندس محمد رمضان أمين عام حزب الغد الأردني أن إنعكاسات الحرب الدائرة على الأردن كبيرة ولكن الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة يلعب دور أساسي في الدبلوماسية في المنطقة من خلال العمل على إيقاف حرب الإبادة والعمل على تقديم المساعدات الإنسانية لأبناء غزة ، كما ثمن الموقف الرسمي والشعبي للأردن في دعمه تجاه أشقائه في فلسطين.

وتحدث السيد هاني خير عضو المكتب السياسي في حزب الشعلة الأردني عن أن ما يجري في غزة ليس حرباً بل جريمة إبادة جماعية وخاصة في ظل تواصل واستمرار القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع المحاصر وأنه لا ينبغي الصمت على المجازر التي يرتكبها الإحتلال مما يشجع الإحتلال على مواصلة إرتكاب جرائمه المنظمة.

كما تلقى المتحدثون جملة من التساؤلات من الحضور حول موضوع الندوة ، وفي نهاية اللقاء تحدث النائب هايل عياش مرحباً بالأمناء العامين لأحزاب التجمع الوطني للإصلاح كما أشاد بالموقف الأردني والدبلوماسية الأردنية وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وولي العهد تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الحر.

وفي نهاية الندوة قدم التجمع الوطني للإصلاح جملة من التوصيات العملية تعبر عن موقف أحزاب التجمع تجاه دولة الكيان ولترفع تلك التوصيات الى الحكومة الأردنية