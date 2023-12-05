بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

“المحامين” تتبرع بمئة الف دينار لقطاع غزة والف دولار لعائلة كل محامي استشهد خلال العدوان

منذ 4 ساعات
“المحامين” تتبرع بمئة الف دينار لقطاع غزة والف دولار لعائلة كل محامي استشهد خلال العدوان

وطنا اليوم – قررت نقابة المحامين التبرع بمئة ألف دينار من صندوق دعم الصمود لصالح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لشراء مستلزمات الشتاء.
كما قررت خلال جلسة لمجلس النقابة برئاسة نقيب المحامين يحيى أبو عبود التبرع بألف دولار لأسرة كل محام غزي، استشهد أثناء العدوان الصهيوني من صندوق دعم الصمود.
وكانت النقابة قد تبرعت بمئتي ألف دينار لصالح القطاع منذ بدء العدوان الصهيوني عليه.
وقرر المجلس مخاطبة إتحاد المحامين العرب للتوافق على تحديد يوم للإعتصام في جميع محاكم
الوطن العربي تضامناً مع أهلنا في فلسطين وإدانة العدوان الصهيوني، والإعلان عنه في حينه.
كما قرر إقامة مهرجان للمحامين وأسرهم في مجمع النقابات المهنية يوم الجمعة القادم دعماً لصمود الأهل في غزة واستنكارا للعدوان الصهيوني.

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:28

بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ملتقى طلال أبو غزالة والمركز الوطني للأمن السيبراني يعقدان جلسة حوارية توعوية بعنوان “أصحاب الهمم السيبرانية”

20:45

ترخيص وتسجيل المركبات يرفد الحكومة بـ 146 مليون دينار

20:35

ولي العهد يهاتف النجم الشناينة مطمئنًا على صحته

20:28

وزير التربية: 20 % نسبة المدارس المستأجرة في المملكة

20:25

مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد العيسوي يعزي آل اللهيمق

20:09

وزير الخارجية يحذر من همجية العدوان الإسرائيلي الذي يدمر غزة ويقتل أهلها

19:58

جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين إضافيين شمال قطاع غزة

19:34

الجامعة الأردنية الأولى محليا في تصنيف كيو أس 2024

19:26

رفع الجاهزية في العقبة ووادي الأردن للتعامل مع الحالة الجوية

19:19

الأردن يدين قرارا إسرائيليا ببناء مستوطنة جديدة على أراضٍ في القدس المحتلة

19:16

التجمع الوطني للإصلاح يقيم ندوة سياسية للتضامن مع أهل غزة في محافظة الزرقاء

19:11

الملك يستقبل رئيس قبرص ويؤكد أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

وفيات
وفيات الثلاثاء 5-12-2023وفيات الإثنين 4-12-2023وفيات الأحد 3-12-2023لا أراكم الله مكروهاً بعزيز آل السلايمة ينعون المرحومة الشابة حنان حسن السلايمةوفيات الجمعة 1-12-2023