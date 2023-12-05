“المحامين” تتبرع بمئة الف دينار لقطاع غزة والف دولار لعائلة كل محامي استشهد خلال العدوان

وطنا اليوم – قررت نقابة المحامين التبرع بمئة ألف دينار من صندوق دعم الصمود لصالح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لشراء مستلزمات الشتاء.

كما قررت خلال جلسة لمجلس النقابة برئاسة نقيب المحامين يحيى أبو عبود التبرع بألف دولار لأسرة كل محام غزي، استشهد أثناء العدوان الصهيوني من صندوق دعم الصمود.

وكانت النقابة قد تبرعت بمئتي ألف دينار لصالح القطاع منذ بدء العدوان الصهيوني عليه.

وقرر المجلس مخاطبة إتحاد المحامين العرب للتوافق على تحديد يوم للإعتصام في جميع محاكم

الوطن العربي تضامناً مع أهلنا في فلسطين وإدانة العدوان الصهيوني، والإعلان عنه في حينه.

كما قرر إقامة مهرجان للمحامين وأسرهم في مجمع النقابات المهنية يوم الجمعة القادم دعماً لصمود الأهل في غزة واستنكارا للعدوان الصهيوني.