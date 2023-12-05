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ضبط اعتداءات على خط ناقل مياه الأزرق

منذ 6 ساعات
ضبط اعتداءات على خط ناقل مياه الأزرق

وطنا اليوم:ضبطت وزارة المياه والري/ سلطة المياه، اعتداء على خط ناقل رئيسي قطر 600 ملم لتعبئة صهاريج مخالفة في منطقة شويعر /الأزرق تعتدي على حقوق المواطنين المائية.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إنه تم ضبط تركيب خط قطر 2 انش على الخط الناقل وتركيب محبس لتعبئة صهاريج وبيعها للمواطنين بشكل مخالف، خلال الحملة التفتيشية التي تنفذها وحدة الرقابة في سلطة المياه بالتنسيق مع شركة مياه الأردن مياهنا /ادارة مياه الزرقاء بالتنسيق مع المنسق الأمني.
وأكدت أنه تم إزالة الإعتداءات وإعداد المضبوطات الخاصة بالاعتداءات المضبوطة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين، داعية الجميع إلى عدم التهاون في الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات لما فيه مصلحة للواقع المائي واستمرارية التزويد للمواطنين


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