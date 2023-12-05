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الخيرية الهاشمية ترسل طائرة مساعدات جديدة إلى غزة

منذ ساعة واحدة
الخيرية الهاشمية ترسل طائرة مساعدات جديدة إلى غزة

وطنا اليوم:وصلت طائرة المساعدات الإغاثية التي أرسلتها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، الثلاثاء، إلى مطار العريش في جمهورية مصر العربية.
ومن المنتظر أن تُنقل حمولة الطائرة من المساعدات إلى الجانب المصري من معبر رفح، قبل دخولها إلى أهل قطاع غزة المحاصر


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