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فايننشال تايمز: شبكات أنفاق حماس أكبر من شبكة قطار أنفاق لندن

منذ ساعة واحدة
فايننشال تايمز: شبكات أنفاق حماس أكبر من شبكة قطار أنفاق لندن

وطنا اليوم:نقلت الصحيفة البريطانية فايننشال تايمز، الثلاثاء، عن مصادر مطلعة إن تقديرات جيش الاحتلال حول شبكة أنفاق حركة المقاومة الإسلامية حماس في غزة أكبر من شبكة قطار أنفاق لندن وفقا لما نشرت شبكة الجزيرة.
وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤول أمني في دولة الاحتلال أن كلمة أنفاق لا تصف ما أنشأته حركة حماس تحت قطاع غزة بل هي مدن تحت الأرض.
وأشارت الفايننشال تايمز إلى أن المقاومة في غزة تعلمت من الهجمات السابقة التي كانت تهدف لتدمير الأنفاق في القطاع.
وأوضحت أن حكومة الاحتلال تضخ موارد لإيجاد حل لتدمير الأنفاق لكن العملية تشبه الخيال العلمي.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة لليوم الـ60 على التوالي، وقصفه المكثف على القطاع وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها وتدمير الطرق والبنية التحتية، في ظل الحصار الكامل المفروض عليه والافتقار لمقومات الحياة الأساسية، ومنع دخول الوقود


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