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المقاومة: الأنفاق حصينة وسيناريو إغراقها قديم

منذ 4 ساعات
FILE PHOTO: An Israeli soldier secures a tunnel underneath Al Shifa Hospital in Gaza City, amid the ongoing ground operation of the Israeli army against Palestinian Islamist group Hamas, in the northern Gaza Strip, November 22, 2023. REUTERS/Ronen Zvulun/File Photo EDITOR'S NOTE: REUTERS PHOTOGRAPHS WERE REVIEWED BY THE IDF AS PART OF THE CONDITIONS OF THE EMBED. NO PHOTOS WERE REMOVED.

وطنا اليوم:وصف مصدر مختص في المقاومة الفلسطينية سيناريو “إغراق أنفاق المقاتلين” في قطاع غزة بأنه “قديم ومستهلك” وسبق ان جربه العدو عدة مرات وأخفق .
وإعتبر المصدر ان تسريبات الإعلام الإسرائيلي عن “مضخات ضخمة” لأغراق الأنفاق التي يتحصن فيها المقاتلون في كتائب القسام أو بقية الفصائل ليس خطوة جديدة ولا تخيف المقاومة خلافا لأنها جربت في وقت سابق .
وشدد على ان العودة للحديث عن “إغراق” الأنفاق مؤشر حيوي على فشل العدو وجيشه في مواجهة المجموعات المقاومة المسلحة بالميدان معتبرا أن المقاومة تحت الأرض أخذت بالتخطيط كل الإحتمالات والحسابات.
ولفت المصدر إلى أي لحظة يقرر فيها العدو ضخ كميات كبيرة وهائلة من المياه في الأنفاق سيواجه فيها مفاجأت محسوبة بدقة وإذا برزت أي مخاوف ستعني المحاولة أن من تحت الإنفاق سيجدهم العدو على الأرض مباشرة ووجها للوجه ويمارسون السباحة مع آلياته وجنوده .
وأشارت تقييمات مبكرة لفرق تقدير أمنية تتبع المقاومة إلى ان سيناريو إغراق الأنفاق قديم ومتهالك لكن المقاومة جاهزة لكل الإحتمالات في كل الأحوال والعدو لا يزال حتى اللحظة بخصوص الأنفاق وبنيتها وخارطتها وطبيعتها يتكهن فقط ولا يعرف بصورة محددة ما الذي يوجد أو كيف سيواجهه


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