الكرملين: بوتين يزور الإمارات والسعودية الأربعاء

وطنا اليوم:قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة إلى كل من الإمارات والسعودية غدا الأربعاء.

وأوضح الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن بوتين سيتطرق خلال الزيارة إلى العلاقات الثنائية والحرب بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتل أبيب والسياسة الدولية.

وكشف مساعد الرئيس لشؤون السياسة الدولية يوري أوشاكوف، أن بوتين يأتي خلال زيارته بإجراء محادثات مع قيادتي الإمارات والسعودية تتناول ملفات العلاقة الثنائية والأوضاع الإقليمية والدولية.

وقال أوشاكوف إن “موسكو تولي أهمية كبيرة للمحادثات، وبالدرجة الأولى مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان”، مشيرا إلى أن “المحادثات ستكون مفيدة ونرى أنها بالغة الأهمية”.

رئيسي يزور روسيا

في المقابل، قال الكرملين، الثلاثاء، إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يزور روسيا الخميس القادم للقاء بوتين، وذلك بحسب ما نقلت الوكالة الفرنسية للأنباء (أ ف ب).

وقال بيسكوف لصحافيين ردا على سؤال بشأن مواعيد زيارة رئيسي “ستكون هناك محادثات روسية إيرانية في 7 كانون الأول/ديسمبر”