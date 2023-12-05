بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الكرملين: بوتين يزور الإمارات والسعودية الأربعاء

منذ 4 ساعات
الكرملين: بوتين يزور الإمارات والسعودية الأربعاء

وطنا اليوم:قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة إلى كل من الإمارات والسعودية غدا الأربعاء.
وأوضح الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن بوتين سيتطرق خلال الزيارة إلى العلاقات الثنائية والحرب بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتل أبيب والسياسة الدولية.
وكشف مساعد الرئيس لشؤون السياسة الدولية يوري أوشاكوف، أن بوتين يأتي خلال زيارته بإجراء محادثات مع قيادتي الإمارات والسعودية تتناول ملفات العلاقة الثنائية والأوضاع الإقليمية والدولية.
وقال أوشاكوف إن “موسكو تولي أهمية كبيرة للمحادثات، وبالدرجة الأولى مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان”، مشيرا إلى أن “المحادثات ستكون مفيدة ونرى أنها بالغة الأهمية”.

رئيسي يزور روسيا
في المقابل، قال الكرملين، الثلاثاء، إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يزور روسيا الخميس القادم للقاء بوتين، وذلك بحسب ما نقلت الوكالة الفرنسية للأنباء (أ ف ب).
وقال بيسكوف لصحافيين ردا على سؤال بشأن مواعيد زيارة رئيسي “ستكون هناك محادثات روسية إيرانية في 7 كانون الأول/ديسمبر”


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:14

العيسوي يلتقي في الديوان الملكي الهاشمي اليوم مجموعة من أهالي وأبناء بلدة اوصره /محافظة عجلون

16:08

الفايز: موقف الأردن حيال القضية الفلسطينية يتقدم كل المواقف

16:03

راصد: 67% من الأردنيين قلقون تجاه الوضع الاقتصادي

15:58

كريشان: الملك يقود جهودا لوقف الحرب الهمجية على غزة

15:52

بسبب الضباب.. مصرع وإصابة 32 شخصاً بحادث مروع في مصر

15:19

شاهد: جنود الاحتلال يركبون دراجات الفتية الذين قتلوهم بدم بارد

14:59

الخيرية الهاشمية ترسل طائرة مساعدات جديدة إلى غزة

14:54

الحكومة تقترض 2.225 مليار دينار منذ بداية العام

14:48

السقاف: إقبال واسع على منصة استثمر في الأردن

14:19

فايننشال تايمز: شبكات أنفاق حماس أكبر من شبكة قطار أنفاق لندن

14:13

حقيقة الحرب على غزة

14:12

التعليم العالي تطلق منصة إلكترونية جديدة لتقديم طلبات إحتساب المعدل وتحديد التقدير للشهادات غير الأردنية

وفيات
وفيات الثلاثاء 5-12-2023وفيات الإثنين 4-12-2023وفيات الأحد 3-12-2023لا أراكم الله مكروهاً بعزيز آل السلايمة ينعون المرحومة الشابة حنان حسن السلايمةوفيات الجمعة 1-12-2023