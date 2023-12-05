فرنسا تعلن تجميد أصول زعيم حركة حماس

وطنا اليوم:أصدرت فرنسا مرسوما يقضي بتجميد أصول زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار، لمدة ستة أشهر بحسب مرسوم نشر الثلاثاء في الجريدة الرسمية وفقا للوكالة الفرنسة (أف ب).

وبحسب الوكالة، فإن تل أبيب تعتبر السنوار العقل المدبر لهجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر على المستوطنات.

وينص المرسوم الصادر في 30 تشرين الثاني/نوفمبر والذي يدخل حيز التنفيذ الثلاثاء على أن “الأموال والموارد الاقتصادية التي يملكها أو التي يتحكم فيها السيد يحيى السنوار (…) تخضع لتجميد أصول”. وتعذر الاتصال على الفور بوزارة الاقتصاد والمال لتحديد قيمة تلك الأصول.

طوفان الأقصى

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها “السيوف الحديدية”، وشن سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع.

وأسفر عدوان الاحتلال على غزة منذ بدء الحرب عليها، عن استشهاد 15,899 ،في حين بلغ عدد المصابين نحو 42 ألفا.

وأعلن الاحتلال مقتل نحو 1200 مستوطن وجندي، فيما أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 404 ضابطا وجندي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.