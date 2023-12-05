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الهلال الأحمر بغزة: القطاع بأكمله يتعرض لحرب إبادة شاملة

منذ 4 ساعات
الهلال الأحمر بغزة: القطاع بأكمله يتعرض لحرب إبادة شاملة

وطنا اليوم:قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن “قطاع غزة بأكمله يتعرض لحرب إبادة شاملة”.
وأضاف: “نواجه صعوبات جمة في الوصول إلى الجرحى والشهداء في المناطق المستهدفة”، مشدداً على أن “الجيش الإسرائيلي يطلب من السكان التوجه إلى مناطق معينة ثم يقصفها”.
كما اكد قال الدفاع المدني بغزة إن القطاع بحاجة ماسة لتوفير الوقود لسيارات الإسعاف والآليات قبل أن تتوقف كليا.
وطالب بالضغط على الاحتلال للسماح بالدخول إلى المناطق المنكوبة، مشير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قصف الأعيان المدنية والبنى التحتية
وبحسب الدفاع المدني بغزة، فإنه لا يوجد مناطق آمنة والقصف يصل كل زاوية وكل مربع في القطاع

قصف متواصل
وفي اليوم الـ60 من الحرب على غزة، تواصل قوات الاحتلال هجومها وقصفها على أنحاء متفرقة من القطاع، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والمصابين، في الوقت الذي تواصل فيه المقاومة الإسلامية “حماس” الرد على استهداف المدنيين وتخوض اشتباكات ضارية في عدة محاور.
وطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي أهالي خان يونس بالنزوح الجماعي نحو رفح أو المنطقة الساحلية بالجنوب، في سياسة ممنهجة للتضييق على أهالي القطاع المحاصر وإرغامهم على ترك منازلهم تحت وطأة القصف وانعدام مقومات الحياة الأسياسية .
وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، من جهته انقطاع الاتصال بشكل كامل مع غرفة عمليات قطاع غزة، بسبب قطع سلطات الاحتلال لشبكات الاتصالات الأرضية والخلوية والإنترنت بشكل كامل للمرة الرابعة منذ بداية العدوان.
وأعرب الهلال الأحمر عن قلقه على سلامة الطواقم العاملة في القطاع في ظل استمرار القصف العنيف المتواصل على كافة أرجاء القطاع على مدار الساعة


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