الامانة تعلـن حالة الطوارئ المتـوسطة

وطنا اليوم:اعلنت امانة عمان الكبرى حالة الطوارئ المتوسطة، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة ويرافقها هطولات مطرية غزيرة ما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة ، وفقاً لتقرير دائرة الارصاد الجوية .

واكد الناطق الاعلامي لامانة عمان جاهزية كوادر الامانة ميدانياً للتعامل مع اي بلاغات ترد الى غرفة طوارئ تلاع العلي ، داعياً الأخوة المواطنين في حال رصد أي ملاحظة الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد ( 102 و 117180 ).

كما دعا الى أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار