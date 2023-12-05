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جيش الاحتلال يقر بمقتل ضابط وجنديين في المعارك الدائرة في غزة

5 ديسمبر 2023
جيش الاحتلال يقر بمقتل ضابط وجنديين في المعارك الدائرة في غزة

وطنا اليوم:اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي -اليوم الثلاثاء- بمقتل ضابط وجنديين في المعارك الدائرة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مشيرا إلى إصابة ضابط و3 جنود بجروح خطيرة في تلك المعارك.
وكان جيش الاحتلال أقر -أمس- بمقتل 3 من جنوده وإصابة رابع بجروح خطيرة في معارك شمال ووسط القطاع المحاصر.
وبإعلان جيش الاحتلال، مقتل ثلاثة جنود من أفراده في شمال قطاع غزة، ترتفع حصيلة القتلى إلى 78 منذ بدء العملية البرية على القطاع المحاصر.
ووفقا لذلك، يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي المُعلن إلى 404 منذ بدء عدوانه على القطاع المحاصر منذ 7 تشرين الأول الماضي، وفق بيانات إسرائيلية


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