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هيئة شباب كلنا الأردن تعقد دورة تدريبية صناعة المحتوى وإدارة منصات العمل الإلكتروني في مادبا

منذ ساعتين
هيئة شباب كلنا الأردن تعقد دورة تدريبية صناعة المحتوى وإدارة منصات العمل الإلكتروني في مادبا

وطنا اليوم – عقدت هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية في مادبا دورة تدريبية حول “صناعة المحتوى وإدارة منصات العمل الإلكتروني ” بمشاركة مجموعة من شباب وشابات المحافظة.
وقال منسق الهيئة الدكتور حسن الشوابكة ان مثل هذه الدورات التدريبية تعمل على تنمية مهارات الشباب والشابات ورفع قدراتهم الإنتاجية والتسويقية وتحفزهم للعمل والإنتاج، مما يساهم في تأمين مصادر دخل إضافية للشباب والشابات وتعزز مهارات التسويق وريادة الأعمال لديهم.
وقال المدرب حمزة حماد أن هذه الدورة تهدف الى تمكين الشباب والشابات على صناعة المحتوى وبناء مهاراتهم ي مجال إدارة منصات العمل الإلكتروني، وكيفية صناعة الأفلام وعمل المونتاج لها، بالإضافة الى بناء المهارات في كيفية اختيار المحتوى الذي يتناسب مع ما سيتم نشره، الأمر الذي يسهم برفع قدراهم الإنتاجية ويساهم في تأمين مصادر دخل لهم.
يشار الى أن صناعة المحتوى وإدارة منصات العمل الإلكتروني جاءت ضمن محور بناء القدرات والتدريب والذي يهدف الى بناء قدرات الشباب في كافة مجالات الحياة لمساعدتهم على النمو والتطور واستغلال طاقاتهم الى أقصى حد، والمساهمة في تمكين الشباب اقتصادياً واجتماعياً.



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