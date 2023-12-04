المخابرات التركية: حذرنا إسرائيل من اغتيال شخصيات فلسطينية على أراضينا

وطنا اليوم:نقلت رويترز عن مسؤول بالمخابرات التركية قوله إنهم حذروا إسرائيل من عواقب وخيمة في حال ملاحقة مسؤولين من حركة حماس خارج فلسطين بما فيها تركيا.

بدورها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن المخابرات التركية حذرت المخابرات الإسرائيلية من اغتيال شخصيات فلسطينية على أراضيها

وكان رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار حذر في تسجيل بثته هيئة البث العامة الإسرائيلية “راديو كان”، الأحد، قادة حركة “حماس” الفلسطينية في قطر وتركيا ولبنان، بـ”الملاحقة حتى لو استغرق الأمر سنوات”