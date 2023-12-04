ابو عبيدة يكشف عن انجازات المقاومة في 24 ساعة

وطنا اليوم:قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة: تمكن مجاهدو القسام خلال الـ24 ساعةً الأخيرة من تدمير 28 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً في كافة محاور القتال في قطاع غزة.

وأضاف أبو عبيدة، أن مجاهدي القسام استهدفوا القوات المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والعبوات المضادة للأفراد واشتبكوا معها من مسافة صفر وأوقعوا فيها قتلى بشكل محقق، كما دكوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون من العيار الثقيل، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني