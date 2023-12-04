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سلطة البترا: لم نوزع مركبات كهربائية لتجمعات سكنية

منذ ساعة واحدة
Tourists ride camels and others an electric cart, during their trip to Jordan's famed ancient city of Petra, some 230km (143 miles) south of the capital Amman, on October 27, 2021. - Ten electric carts have replaced 12 of the more traditional animal-powered carriages that transported tourists to the landmark site, in an effort by the authorities to address criticism over animal abuse, among other things. (Photo by Khalil MAZRAAWI / AFP)

وطنا اليوم:أوضحت سلطة إقليم البترا، آخر المستجدات فيما يتعلق بالمخالفين للأنشطة الاقتصادية في الإقليم.
وقالت السلطة، ردًا على سؤال النائب عائشة الحسنات، إنه تم الاتفاق على حل شمولي للأنشطة الاقتصادية غير المرخصة في الموقع الأثري، بحيث يتم التنسيق مع جميع العاملين بتلك الأنشطة وإزالتها على أن يتم توفير فرص عمل لهؤلاء المخالفين من خلال مشاريع.
وأضافت، أنه تم تضمين ذلك ورفعه لمجلس الوزراء الذي وافق على مضمونه ولمدة أربعة أشهر منذ نيسان الماضي، وتم تكليف السلطة بتعديل تعليمات تحديد أسعار الخدمات المقدمة لزوار محمية البترا الأثرية لسنة 2009؛ لضمان مصادر تمويل لتغطية الكلف المستقبلية للحلول المذكورة أعلاه وتم رفعها لرئيس الوزراء وما زلنا بانتظار إقرار التعليمات.
وبينت، أن السلطة لم تقم بدفع مبلغ مالي لصاحب منزل معتدي على أملاك الدولة كتعويض، بل تم تنظيم ضبط من حارس أملاك الدولة بالتعدي وتحويلها إلى المدعي العام وصدر قرار قضائي بحقه.
وعن المجمع التجاري التابع للسلطة، ردت بأن محضر الاستلام تم بملاحظات ونواقص حيث تم حجز قيمة مطالبة المقاول النهائية وعدم الإفراج عن كفالة حسن التنفيذ وتقدم المقاول بعمل تسوية ودية وتم إنذاره عدليًا بالنواقص ويجري العمل على تصويبها حاليًا.
ونفت السلطة وجود توزيع للسيارات الكهربائية على التجمعات السكانية، حيث أنه من ضمن خطة تطوير المنتج السياحي والخدمات داخل المحمية الاثرية والمحافظة على الاثار وخاصة موقع السيق من الانهيار وتم استبدال العربات التي تجرها الخيول بسيارات صديقة للبيئة بالتعاون مع جمعية أصحاب الخيول العاملة بالبترا.


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