انقطاع كامل للاتصالات في قطاع غزة

وطنا اليوم:قالت شركة الاتصالات الفلسطينية، إن خدمات الاتصالات في مدينة غزة وشمال القطاع تعرضت للتضرر بسبب عدوان الاحتلال، ما تسبب بانقطاع كامل في خدمات الاتصالات (الثابتة والخلوة والإنترنت).

وأضافت الشركة في بيان مقتضب نشرته مساء الاثنين، أن طواقمها تعمل ضمن الإمكانيات المتاحة ميدانيا لاسترجاع خدمات الاتصالات.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على غزة لليوم ال59 على التوالي، وسط استهداف المستشفيات في القطاع وأنظمة الاتصال وقطع شبكة الانترنت عن القطاع، في ظل الحصار الكامل المفروض عليه والافتقار لمقومات الحياة الأساسية، ومنع إدخال الوقود