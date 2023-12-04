صيدلة فيلادلفيا تشارك في المؤتمر الدولي السابع عشر للكيمياء والكيمياء الدوائية

وطنا اليوم:انطلاقاً من رؤية جامعة فيلادلفيا بالتميز في التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وفق المعايير العالمية، شارك الدكتور محمد بيان من كلية الصيدلة في فعاليات مؤتمر دولي يحمل العنوان “استكشاف المستويات الأعمق للكيمياء نحو حياة أكثر صحة” والذي نظم عن بعد من خلال منصة سيسكو ويبيكس وذلك يوم الاثنين 4 كانون الأول 2023. مشاركة الدكتور بيان جاءت من خلال تقديم والقاء ورقة بحثية بعنوان:

“Formulations based on polymers as smart delivery systems”

حيث تم بها عرض ومناقشة نتائج ورقة بحثية منشورة مؤخرا ومدعومة من قبل جامعة فيلادلفيا وفي النهاية شكر الدكتور بيان اللجنة المنظمة على دعوته للمشاركة وشكر كلية الصيدلة وجامعة فيلادلفيا على الدعم المستمر والمتواصل.