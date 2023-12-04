جيش الاحتلال: القوات البرية أنهت تقريبا مهمتها في شمال غزة

وطنا اليوم:نقلت وكالة “رويترز” على لسان جنرال في جيش الاحتلال الإسرائيلي قوله إن القوات البرية أنهت تقريبا مهمتها في شمال قطاع غزة.

ويعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي على توسيع عملياته البرية في قطاع غزة، على غرار هجومه في الشمال، بعد قرار المستويين العسكري والسياسي توسيع الهجوم في الجنوب.

يشار إلى أن قادة الاحتلال العسكريين يسعون للسيطرة على جباليا والشجاعية شمالاً، لاعتقادهم بأن هاتين المنطقتين تمثلان أكبر مصدر قوة لحماس.

فقد كلفت الفرقة 162 في الجيش الإسرائيلي بمهمة الدخول إلى جباليا، واحتلال مخيم جباليا للاجئين أيضا، وفق ما نقلت صحيفة “يديعوت أحرنوت”.

كما يتوقع في الوقت نفسه، أن تطلق القوات الإسرائيلية عملية بقيادة الفرقة 36 لاحتلال حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

لكن محللين عسكريين يرون أن ما يحدث مجرد “تخبط لدى الجيش الإسرائيلي أكثر من كونه تطبيقا لخطط عسكرية

وفي هذا السياق، قال الخبير العسكري واصف عريقات لوكالة أنباء العالم العربي، إن الانسحاب من مناطق في الشمال جاء تحت تأثير ضربات المقاتلين الفلسطينيين “وإذا ما كان هناك استبدال للخطط العسكرية فإنه يقع تحت هذا التأثير”.

كما اعتبر أن “هناك تقدير موقف في أوساط الجيش الإسرائيلي بأن بقاء القوات في أماكنها سيعرضها لمزيد من الخسائر، وهذا يدل على نجاح المقاتلين في منع الجيش من الثبات في المنطقة”.