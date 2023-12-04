كلية الإعلام بجامعة البترا تستضيف ندوة لمدير مكتب الجزيرة في الأردن

وطنا اليوم:روى مدير مكتب شبكة الجزيرة الإعلامية في الأردن حسن الشوبكي، مفاتيح تميز الإعلامي في ندوة أقامها قسم الإذاعة والتلفزيون في كلية الإعلام في جامعة البترا، بعنوان “المهارات المهنية للإعلامي الناجح”.

واستهل الشوبكي الندوة بالحديث عن مسؤوليات الإعلاميين باعتبارهم “رواة القصص” في عالم الأخبار، إذ بين أن البحث وكتابة المقالات الإخبارية والقصص الإعلامية حول الأحداث الحقيقية باستخدام منظور عادل وغير متحيز، وإجراء المقابلات مع الخبراء، وجمع الروايات المباشرة للأحداث وتنظيم مخطط تفصيلي لقصص متماسكة ومثيرة للاهتمام، هي باختصار مهمة الإعلامي الذي ينبغي أن يكون شاملا ومتعدد المهام.

وأكد الشوبكي أهمية إدراك الإعلامي لحقائق متعلقة بالصورة الذهنية وكيفية عمل الدماغ، والقاموس المرئي واللغوي للأفراد، وأنماط البشر وقبول الاختلاف، كونها مجتمعة ترتبط بالعمل الإبداعي الإعلامي ليكون مميزا مختلفا عن غيره من المعتاد.

وفي ذات السياق أشار الشوبكي إلى العادات السبع لستيفن كوفي، والتي من شأنها التأثير على متبعيها بشكل إيجابي مما ينتج عنه محتوى إعلامي مختلف لتحقيق النجاح.

وأوضح الشوبكي أن ثلاثية النجاح تكمن في عقلية النجاح، والتي تتجسد في التصورات الذاتية التي يحملها الأفراد عن أنفسهم، ومهارات النجاح، بما فيها من معرفة وقدرات وخبرات لأداء الوظيفة، وأدوات النجاح، والتي تظهر بإتقان التعامل مع الكاميرا والصور، المايك والصوت، معالجة المعلومات وتحليلها، واحتراف التعامل مع كل أدوات التواصل وبناء العلاقات.

وأشاد الشوبكي بالتجهيزات اللوجستية والمرافق المتوفرة في الكلية داعيا الطلبة إلى ضرورة استغلالها لصقل مهاراتهم المهنية وهم على مقاعد الدراسة.

وفي ختام الندوة، التي أدارتها رئيسة قسم الإذاعة والتلفزيون الدكتورة هناء الصعوب، وحضرها عميد الكلية الأستاذ الدكتور علي نجادات وأعضاء الهيئة التدريسية في الكلية والطلبة، أجاب الشوبكي على أسئلة الطلبة والحضور.