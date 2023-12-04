طالب عمان الأهلية زيد مصطفى يحجز مقعده في دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024”

وطنا اليوم:تمكن لاعب منتخب جامعة عمان الأهلية والمنتخب الوطني للتايكواندو الطالب زيد مصطفى عبد الكريم من كلية العلوم التربوية من حجز مقعده في دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024″، محققاً إنجازاً تاريخياً بالتأهل المباشر من خلال التصنيف لأول مرة في تاريخ التايكواندو الأردنية.

ويأتي هذا التأهل بعد أن ضمن الطالب زيد مصطفى تواجده في المراكز الخمسة الأولى بنهاية مشاركته في الجولة الرابعة والأخيرة من بطولة الجائزة الكبرى للتايكواندو المقامة في مدينة مانشستر – بريطانيا.

وافتتح “مصطفى” مشواره في البطولة ضمن منافسات وزن تحت 68 كغم بالفوز في دور الستة عشر على لاعب إيطاليا، ومن ثم الفوز بالدور ربع النهائي على لاعب كوريا الجنوبية، قبل أن يخسر في الدور نصف النهائي أمام اللاعب الهنغاري، ليواجه بذلك مواطنه زيد الحلواني “خريج جامعة عمان الأهلية” الذي انسحب من نزال تحديد المركز الثالث، ليمنح الميدالية البرونزية لمصطفى، ويحجز مقعده في أولمبياد باريس 2024 رفقه اللاعب صالح الشرباتي “خريج جامعة عمان الأهلية”.

كما تقدمت أسرة جامعة عمان الأهلية ممثلة برئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية بأسمى آيات التهنئة إلى طالبها زيد مصطفى وخريجها صالح الشرباتي على هذا الإنجاز التاريخي لرياضة التايكواندو الأردنية، متمنين لهما التوفيق خلال مشاركتهما في أولمبياد باريس 2024