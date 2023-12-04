المدن الصناعية الأردنية : اتفاقيتين لإقامة مباني صناعية جديدة في مأدبا الصناعية

وطنا اليوم:وقعت شركة المدن الصناعية الاردنية اليوم اتفاقيي تنفيذ واشراف لإقامة المصانع النمطية (المرحلة الثالثة) في مدينة مأدبا الصناعية مع شركة مقاولات محلية ومكتب استشاري هندسي بكلفة(2) مليون دينار، حيث ستقام المباني الجديدة على مساحة ما يقارب (11) الف متر مربع تلبية للطلب المتنامي على الإستثمار في مدينة مأدبا الصناعية.

ووقع الإتفاقيات عن شركة المدن الصناعية الاردنية مديرها العام السيد عمر جويعد وعن الشركة المنفذة المهندس يوسف ذنيبات وعن الشركة الإستشارية المهندس وهب مدانات.

وقال مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية السيد عمر جويعد إن اقامة مباني صناعية في مدينة مادبا صناعية يأتي بعد اشغال كافة مساحات المباني الصناعية (المرحلتين الأولى والثانية) التي أقامتها الشركة في المدينة على مساحة تقارب (18) الف متر مربع، كما أنه يعد مؤشرا على الطلب المتنامي على الإستثمار في المدينة التي تعد اليوم نقطة جذب استثماري نتيجة لما تتمتع به من مزايا وحوافز استثمارية.

وبين السيد جويعد إن المباني الجديدة ستقام بمساحات مختلفة لتلبية احتياجات المستثمرين في مختلف القطاعات العاملة في المدينة، حيث ستقام وفقا لأحدث المواصفات الهندسية المعمول بها، مشيدا بالخبرة الأردنية التي تملكها الشركات التي ستباشر التنفيذ والإشراف على مشروع المباني.

وشدد السيد جويعد خلال توقيع الإتفاقيات على ضرورة الالتزام بالموعد الزمني لتنفيذ مشروع المباني، مؤكدا أن الشركة ومن خلال كوادرها الهندسية على أتم استعداد لمواجهة اي عقبات تعترض سير عمل التنفيذ، مبينا ان اختيار الشركات جاء بعد اسس مفاضلة اجرتها الشركة بعدما طرحت عطاءات التتنفيذ والإشراف في الاسس المتبعة.

وكشف السيد جويعد أنه يجري حاليا متابعة عدد من الطلبات الاستثمارية الجديدة التي ستنضم قريبا إلى قافلة الإستثمارات العاملة في مدينة مادبا الصناعية، مبينا أن المدينة تضم لغاية اليوم 34 استثمار صناعي بحجم استثمار 22 مليون دينار ستوفر في مراحل تشغيلها الأولية قرابة 1400 فرصه عمل لابناء المحافظة في مختلف التخصصات والمهن التي تتطلبها الاستثمارات الصناعية.

من جانبهم ثمن ممثلو الشركات التي ستتولى التنفيذ والإشراف على اعمال المشروع ثقة المدن الصناعية الاردنية بالمقاول الأردني من خلال اختيارهم لتنفيذ المباني الصناعية مؤكدين سعيهم لإنجازها وفقا لأرقى المواصافات المتفق عليها وتجهيزها بالوقت المحدد.

يذكر أن مدينة مادبا الصناعية تقع في منطقة لب بمحافظة مادبا، وتبعد عن مركز العاصمة عمان 40 كلم وعن مركز محافظة مادبا 13 كم تقريبا.تبعد ايضا (29) كم تقريــبا عن مطار الملكة علياء الدولي واقيمت مرحلتها الأولى على مساحة (250) دونم.