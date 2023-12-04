أردوغان يتعهد بمحاكمة نتنياهو بوصفه مجرم حرب

وطنا اليوم:قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيحاكم باعتباره مجرم حرب بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة من 7 تشرين الأول الماضي وأدى إلى استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني في القطاع المحاصر.

وفي كلمة ألقاها أمام اجتماع لجنة لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، قال أردوغان إن غزة أرض فلسطينية وستظل ملكا للفلسطينيين دوما

وتابع قوله “في الغرب يصمتون ويتحججون بحماس ويشرعنون الهجمات الإسرائيلية”، مؤكدًا أن المجازر في غزة تجري على مرأى ومسمع العالم.

وأشار إلى أن اثنين من كل ثلاثة شهداء في غزة أطفال ورضع ونساء، مستطردًا أن عدد المفقودين بالقطاع تجاوز 6 آلاف و500.

ولفت إلى أن استهداف الصحفيين في غزة هدفه حجب الحقيقة، موجهًا التحية إلى الأشقاء بفلسطين الذين يواجهون العدوان الإسرائيلي.

وشدد على ضرورة العمل على منع خطابات الكراهية المعادية للإسلام، مؤكدًا أن غزة أرض فلسطينية للفلسطينيين وستبقى كذلك إلى الأبد.

وأكد الرئيس التركي “لن نسمح بنسيان مسألة الأسلحة النووية التي أقرت إسرائيل بامتلاكها”

الى ذلك قالت القناة الـ12 في التلفزيون الإسرائيلي، الخميس، إن جلسات الاستماع الخاصة بمحاكمة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ستستأنف الأسبوع المقبل، مما يضاعف المتاعب لنتنياهو الذي بات مستقبله السياسي على المحك، ويواجه انتقادات حادة على خلفية إدارته للحرب على غزة.

وذكرت وسيلة الإعلام الإسرائيلية أن جلسات الاستماع في محاكمة نتنياهو ستتم على الرغم من تزامنها مع القتال.

وأضافت، نقلا عن النيابة العامة في إسرائيل، أنه ستعقد 3 جلسات الأسبوع المقبل بعد توقف دام شهرين.

وستعرض في هذه الجلسات شهادات لضباط في الشرطة الإسرائيلية وهيئة مالية في القضية المعروفة إعلاميا بـ”القضية 4000″.

ويحاكم نتنياهو منذ سنوات في هذه القضية، نظرا لاتهامه بتقديم خدمات بطريقة غير مشروعة لشركة “بيزك” للاتصالات مقابل تغطية إيجابية عنه وعن زوجته سارة على موقع “واللا” الإخباري الواسع الانتشار الذي يديره الرئيس السابق للشركة