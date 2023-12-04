العرموطي يسأل وزير الزراعة عن سبب عدم وقف تصدير الخضار الى الاحتلال

وطنا اليوم:وجّه النائب المحامي صالح العرموطي سؤالا نيابيا إلى وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات حول كميات الخضار المصدّرة إلى الكيان الصهيوني خلال فترات محددة، وتحديدا منذ 6 أيلول الماضي وحتى تاريخه.

كما سأل العرموطي الحنيفات عن سبب عدم قيامه بوقف استيراد وتصدير الخضار والفواكه لصالح العدو الصهيوني، وبما ينسجم مع الموقف الحكومي والرسمي من العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وطلب العرموطي تزويده بأسماء الشركات التي تستورد أو تصدّر الخضار والفواكه من وإلى الكيان الصهيوني.

وتاليا نصّ السؤال:

سعادة رئيس مجلس النواب المكرم

رقم السؤال : ( )

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى معالي وزير الزراعة .

نص السؤال :

1. كم بلغت كمية الصادرات من الخضروات والفواكه الأردنية إلى العدو الصهيوني خلال المدة من ٧ / ٩ / ٢٠٢٣م حتى تاريخ ٦ / ١٠ / ٢٠٢٣م، مع بيان الأصناف والكمية لكل صنف ؟

2. كم بلغت كمية المستوردات الزراعية من الخضار والفواكه من العدو الصهيوني إلى الأردن خلال المدة من ٧ / ٩ / ٢٠٢٣م حتى تاريخه، مع بيان الأصناف والكمية لكل صنف ؟

3.كم بلغت قيمة الصادرات من الخضار والفواكه للعدو الصهيوني خلال المدة من تاريخ ٧ / ١٠ / ٢٠٢٣م حتى تاريخه، مع بيان الأصناف والكمية لكل صنف ؟

4.كم بلغت كمية الصادرات من الخضار والفواكه الأردنية إلى العدو الصهيوني منذ تاريخ ٧ / ٩ / ٢٠٢٢ حتى تاريخ ٣ / ١٢ / ٢٠٢٢م، مع بيان الأصناف وكمية كل صنف ؟

5.لماذا لم يقم وزير الزراعة بوقف تصدير واستيراد الفواكه والخضار لصالح العدو الصهيوني الذي منع الطعام والشراب والدواء عن أهلنا في غزة ويمارس سياسة التجويع والتعطيش ضدهم ؟

6.لماذا لم يقم وزير الزراعة بوقف التصدير والاستيراد للمنتجات الزراعية بعد الاعتداء الصهيوني الغادر على مرتبات جيشنا العربي العاملين ضمن كوادر المستشفى الميداني الأردني ؟

7. لماذا لم تقم وزارة الزراعة بالانسجام في قراراتها مع ما صدر عن الحكومة من تصريحات و التي اعتبرت ما يقوم به العدو الصهيوني في غزة جرائم حرب، فهل يعقل الاستمرار في تصدير الخضروات والفواكه لمجرمي الحرب؟

8. من هي الشركات التي تصدر الخضار والفواكه إلى العدو الصهيوني، ومن هي الشركات التي تستورد الخضار والفواكه منه ؟

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

النائب المحامي

صالح عبدالكريم العرموطي