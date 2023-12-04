بن غفير يهاجم رئيس شعبة ترخيص السلاح لدى الاحتلال

وطنا اليوم:قدم رئيس شعبة ترخيص السلاح في وزارة الأمن القومي لدى الاحتلال الإسرائيلي استقالته، الاثنين، وذلك احتجاجا على سياسة الوزير إيتمار بن غفير بمنح تراخيص السلاح للمستوطنين.

وهاجم بن غفير استقالة رئيس الشعبة في منشور له عبر صفحته الرسمية على منصة “إكس”، بالقول إن سياسته في توزيع السلاح على المستوطنين الذين يستوفون المعايير واضحة ومستمرة.

وأضاف بن غفير: “أولئك الذين لا يستمرون في تنفيذ السياسة ويتعرضون لضغوط من هجمات اليسار وغيرها، لا يمكنهم في الواقع الاستمرار كرئيس لقسم الأسلحة النارية. نحن في حالة حرب ويجب أن لا نخرج من هذا المفهوم